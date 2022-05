Salernitana quer 30 milhões de euros para vender Ederson, que interessa ao PSG

A Salernitana, da Itália, está disposta a negociar Ederson já na próxima janela de transferências. O futebol apresentado pelo meio-campista em menos de seis meses no clube foi o suficiente para despertar o interesse de gigantes da Europa, inclusive o Paris Saint-Germain, da França.

Os italianos querem receber cerca de 30 milhões de euros (R$ 158,79 milhões na cotação atual) para negociarem o jogador de 22 anos no próximo mercado da bola, conforme apurado pela GOAL. O próprio estafe do atleta busca uma alternativa para a sua saída já na janela de transferências do verão europeu.

Ederson assinou com a Salernitana até 30 de junho de 2026. A sua chegada à equipe aconteceu em janeiro deste ano, em negociação que movimentou seis milhões de euros (R$ 31,77 milhões na cotação de hoje).

Em pouco tempo no novo time, ele soma 13 jogos, com dois gols marcados e uma assistência. O bom futebol ajudou a equipe a sair da zona de rebaixamento e chegar à 17ª colocação da Liga Italiana. O clube luta contra o descenso, e Ederson é tratado como um dos principais nomes na campanha.

Em meio à possibilidade de saída, os representantes de Ederson já buscam propostas de gigantes da Europa. Dentre os interessados, está o PSG, de Neymar, Messi e companhia. Já houve um contato para saber a possibilidade de mudança para o Parc des Princes no início da próxima temporada. No entanto, as conversas ainda são incipientes. Outros clubes da Europa também demonstraram interesse na contratação do atleta.

Mecanismo de solidariedade

Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Clubes brasileiros vão faturar com a possível venda de Ederson no mercado da bola. Corinthians, Cruzeiro e Fortaleza terão direito a um percentual de uma eventual negociação por causa do mecanismo de solidariedade.

Os paulistas embolsarão 0,52% de uma futura venda do meio-campista na janela de transferências. Os mineiros têm direito a 0,79% de um futuro negócio, e os cearenses faturam 0,44% de uma venda. Os números foram calculados pela Rede do Futebol a pedido da GOAL.

Desta forma, caso o valor chegue a 30 milhões de euros, o Corinthians levaria 156 mil euros (R$ 825,75 mil), o Cruzeiro faturaria 237 mil euros (R$ 1,254 milhão), e o Fortaleza embolsaria 132 mil euros (R$ 698,71).