Quanto Fortaleza e Cruzeiro vão ganhar com a venda de Ederson pelo Corinthians?

O Corinthians acertou a venda de Ederson, de 22 anos, ao Salernitana, da Itália, por 6 milhões de euros (R$ 35,73 milhões na cotação atual). O Timão era dono de 70% dos direitos econômicos do atleta, que detinha o restante — 30%.

O Fortaleza, clube o qual o volante defendeu em 2021 e já havia assinado contrato de cessão até o fim de 2022, não tinha direito a uma taxa de vitrine, como costuma acontecer em casos de empréstimo. Os cearenses receberão o valor apenas por causa do mecanismo de solidariedade da Fifa.

Como contou com Ederson por uma temporada durante a sua formação como atleta, o Fortaleza receberá 0,44% do valor total da transferência. O clube, portanto, embolsará 26,4 mil euros (R$ 157,8 mil na cotação atual). O Cruzeiro, time que defendeu entre 2018 e 2019, é outro clube que fatura com mecanismo de solidariedade da Fifa por causa da venda de Ederson. Os mineiros embolsarão 0,79% do valor total da transação, o que equivale a 47,4 mil euros (R$ 282,22 mil). Os dados foram repassados pela Rede do Futebol a pedido da GOAL.

Fora dos planos de Sylvinho, o volante de 22 anos defenderia o Fortaleza por empréstimo até o fim de 2022. Entretanto, a ideia dos paulistas era negociá-lo em definitivo, desde que chegasse uma proposta de 6 milhões de euros por sua saída.

O meio-campista assina por cinco temporadas em sua mudança para o futebol italiano, até junho de 2026. Ele já viajou para a Europa a fim de iniciar os trabalhos pela nova equipe.

Ederson fez 55 partidas com as cores do Fortaleza, com dois gols assinalados e deu três assistências. Ele esteve em campo por 4.385 minutos.