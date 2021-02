Atalanta na segundona e Real Madrid de Cristiano: como estavam as equipes há dez anos?

Rivais na Liga dos Campeões, os clubes viviam em diferentes universos: a segunda divisão de um lado, os "galácticos" do outro

24 de fevereiro de 2021: a Atalanta está prestes a escrever mais uma página gloriosa de sua história, enfrentando o Real Madrid, maior campeão continental da Europa, nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Uefa. Um feito incrível, mesmo considerando as boas campanhas recentes do clube nos últimos tempos.

Algumas pessoas podem até já ter se acostumado com o time de Bérgamo disputando títulos e jogando contra os maiores do continentes. Mas não deveriam. Basta voltar dez anos no tempo e é fácil perceber o tamanho que tem essa partida. Ela mostra que com ideias, um projeto inovador e bem estruturado, é possível reescrever a história do esporte e chegar a patamares nunca antes sonhados.

Sem Benzema e com apenas 11 jogadores de linha do elenco principal. Este é o Real Madrid para enfrentar a Atalanta. https://t.co/R91xcHhwj1 — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) February 22, 2021

Voltamos, então, a 24 de fevereiro de 2011, para apreciar ainda mais a trajetória percorrida pela Atalanta.

O Real Madrid, liderado por José Mourinho, estava à caça de "La Decima", um sonho que só terminaria, ao menos naquela temporada, nas semifinais, diante do Barcelona de Pep Guardiola, eventual campeão do torneio. Na fase de grupos, os Blancos terminaram invictos, com apenas um empate, contra o Milan, em noite histórica de Pippo Inzaghi.

O Real eliminou Lyon e Tottenham com certa tranquilidade (4-1 e 5-0 nos placares agregados) antes de cair para o Barça, que se classificou à final e bateu o Manchester United por 3 a 1. A semifinal espanhola foi considerada, na época, uma final antecipada, colocando Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, os melhores do mundo na temporada, um contra o outro.

Os catalães também venceram a La Liga, apesar do Real Madrid contar com craques do calibre de Cristiano Ronaldo, Kaká, Sergio Ramos, Angel Di María, Karim Benzema, Marcelo, Mesut Ozil, Iker Casillas, Xabi Alonso e Gonzalo Higuaín. O esqueleto do time que, nos anos seguintes, conseguiria levantar quatro vezes o troféu da Liga dos Campeões em cinco temporadas.

E a Atalanta? Em 24 de fevereiro de 2011, a equipe se preparava para enfrentar o Sassuolo, clube que até o momento nunca havia disputado a Serie A, pela segunda divisão italiana. O time, comandado por Stefano Colantuono, liderava a competição com 52 pontos, apenas um à frente do Novara.

Era a primeira temporada desde que a equipe havia sido comprada pelo milionário Antonio Percassi. O mercado da "nova Atalanta", porém, não teve nada de milionário: Colantuono não recebeu grandes contratações e viu jogadores como Jaime Valdes, Manolo Gabbiadini, Tiberio Guarente e Javier Chevanton deixarem o clube

Os principais nomes que chegraam como reforços foram Matteo Ardemagni e Leonardo Pettinari, mas nenhum conseguiu realmente deixar sua marca pela equipe. Por outro lado, outros atletas que chegaram com menos holofotes conseguem se tornar titulares importantes e homens de confiança: Magnus Troest (por empréstimo do Genoa), Giacomo Bonaventura (retornando de empréstimo), Migjen Basha (ex-Frosinone) e Cristian Raimondi (outro que retornava de empréstimo).

Liderada pelos jogadores que não conseguiram salvar o time do rebaixamento no ano anterior, a Atalanta fez uma campanha respeitável na Serie B e conseguiu o título da segundona: o capitão Cristiano Doni marcou 12 gols, Tiribocchi, 14, e Ruopolo, oito. No meio de campo, Bonaventura balançou as redes por nove vezes, formando um trio imponente com Barreto e Carmona - Padoin, coringa, também apareceu algumas vezes. No gol, Consigli continuou consistente, comandando uma defesa eficiente, a segunda melhor da liga.

A festa do retorno à Serie A seria apenas o primeiro tijolo que a Atalanta colocaria para ascender ao período mais glorioso de sua história: até hoje, essa foi a última vez que o clube de Bérgamo terminaria uma temporada fora da primeira divisão, após ser um time "ioiô" por muito tempo. Lentamente, sob o comando de Percassi, a equipe se estabilizou na competição, antes de alcançar a parte de cima da tabela.

Agora, trata-se de um grande nome do futebol italiano, capaz de brigar pau a pau com times históricos como Ajax, PSG e por que não, Real Madrid. A diferença de poder entre os clubes ainda é gritante, claro: os "Galácticos" ainda contam com Benzema e Sergio Ramos, os ídolos Casemiro, Modric e Kroos, além de Courtois no gol e os jovens Vinícius Jr. e Rodrygo.

Só que a Atalanta também tem suas armas: Zapata, Muriel, Gosens, Ilicic, De Roon, Freuler... jogadores que seriam úteis em qualquer time do mundo.

O Real Madrid continua sendo o favorito para avançar de fase, obviamente, mas só de um time que estava na segunda divisão há dez anos poder competir com os "Galácticos" já é um grande feito. Independente do resultado, a Atalanta de Percassi e Gasperini já ganhou.