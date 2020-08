Atalanta na Liga dos Campeões traz alegria a cidade devastada pela Covid-19

Time de Bérgamo é a grande esperança da cidade após a tragédia da pandemia de coronavírus

Durante os piores dias de lockdown em Bérgamo, o atacante da Atalanta Papu Gómez chegou a afirmar que morar na cidade naquele momento "era como um filme de terror". O argentino não estava exagerando.

Em 18 de março, apenas oito dias após a se classificar para as quartas de final da Liga dos Campeões pela primeira vez em sua história, caminhões militares tomaram conta das ruas desertas da cidade para recolher caixões. Na época, uma média de mais de 40 pessoas morriam todos os dias em Bérgamo.

À medida que a fechava e aplicava regras duras de distanciamento social, algumas famílias foram separadas. Outros foram impedidos de se despedir de suas mães, pais, irmãs, irmãos, filhos e filhas. Dada a forma como o vírus orou pelos idosos, uma geração inteira foi perdida; comunidades inteiras devastadas.

Em 19 de fevereiro, a Atalanta jogou contra o em San Siro. Mais de 40.000 cidadãos de Bérgamo viajaram para Milão para o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, ou o que mais tarde seria conhecido como Partita Zero (Jogo Zero). O prefeito da cidade, Giorgio Gori, também a descreveu como uma "bomba biológica".

"Todos nós o subestimamos", confessou o defensor Robin Gosens ao Gazzetta dello Sport. “Eu fui o primeiro. Disse a mim mesmo que era, na melhor das hipóteses, uma gripe. Saí, fui a restaurantes, encontrei meus amigos. Não sabíamos sobre esse inimigo e a capacidade dele. Só o entendemos quando já havia muitos casos."

O pior ainda estava por vir e o sonho se transformou em um grande pesadelo. No auge da pandemia na Itália, quase 1.000 pessoas morriam diariamente. Porém, a nação se uniu na luta contra a disseminação do vírus.

A equipe médica liderou na linha de frente, mas quase todas as pessoas em todo o país fizeram sua parte. Em Bérgamo, Papu e seus companheiros desempenharam sua pequena parte, incentivando as pessoas a respeitarem as regras do lockdown.

E é justamente graças a esses apelos de pessoas de todas as camadas sociais que a Itália agora voltou a algo semelhante à normalidade. Lojas, bares e restaurantes foram reabertos, com as pessoas obedecendo às instruções de distanciamento social e à obrigação de usar máscara em muitas situações.

O futebol também voltou e a Atalanta, talvez sem surpresa, está jogando com uma paixão nunca vista antes. Após o recorde de pontos da história do clube na , La Dea (A Deusa) busca ir além na Liga dos Campeões, enfrentando o PSG nesta quarta-feira, 12, às 16h (horário de Brasília).

A Atalanta mantém sua cautela quanto às chances de avançar. Eles acreditam em seu treinador e suas táticas, mas também acreditam que este é o seu destino; sua obrigação para com sua cidade traumatizada. O futebol fez parte da devastação em Bérgamo; mas também desempenha um papel no processo de cura.

E é nisso que Gian Piero Gasperini se apega para escrever uma nova história. "A Atalanta pode ajudar Bérgamo a recomeçar, depois de toda a dor e luto. A equipe sempre se manteve ligada a Bérgamo e ao seu sofrimento. E vamos levá-lo para o campo."