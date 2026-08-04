Astro do Real Madrid coloca um pé no Campeonato Italiano

Um dos astros do Real Madrid está muito perto de rumar ao Campeonato Italiano durante a atual janela de transferências de verão.

De acordo com o jornal espanhol Marca, o jogador argentino Franco Mastantuono está muito próximo de deixar o Real Madrid rumo à Fiorentina, tendo faltado aos treinos coletivos de sua equipe, realizados na manhã desta terça-feira na cidade esportiva de Valdebebas.

O jogador se limitou a trabalhar na academia pelo segundo dia consecutivo, sem sofrer qualquer lesão, sendo que o motivo de sua ausência se deve à espera pela definição dos detalhes de sua transferência para o clube italiano.

O jornal revelou que o jogador argentino aceitou o projeto da Fiorentina, ao mesmo tempo em que os dois clubes negociam os últimos detalhes de um acordo de empréstimo que parece iminente.

Mastantuono ficou a um passo da Fiorentina, clube que foi o primeiro a abrir as negociações com o Real Madrid, superando outros clubes do Campeonato Italiano, uma vez que o time toscano se mexeu antes de todos para contar com seus serviços por empréstimo — iniciativa que está prestes a dar frutos.

Esta terça-feira foi marcada por uma nova reunião entre os dois clubes após a concordância do jogador em se transferir para a equipe da cidade de Florença.

Mastantuono manteve conversas com Fabio Grosso, técnico da Fiorentina, e Fabio Paratici, diretor esportivo do clube, e saiu convencido do papel que o aguarda na equipe, já que a Fiorentina lhe oferece o que o Real Madrid não conseguiu lhe garantir no curto prazo: mais minutos em campo, continuidade e um papel de destaque para evidenciar seu talento na Europa.

Os indícios dessa saída já haviam aparecido em Valdebebas, onde o jogador foi excluído nos últimos dias da lista da equipe para o amistoso disputado na Áustria justamente contra a Fiorentina, num curioso paradoxo do calendário de jogos.

O jogador treinou isolado, longe do grupo, nos últimos dois dias, limitando-se a trabalhar na academia enquanto o acordo de empréstimo não é concluído.

As negociações atuais se concentram apenas em chegar a um acordo sobre como dividir o salário entre os dois clubes, o último detalhe que determinará a data de conclusão da operação nos próximos dias.

Assim que esse detalhe for resolvido, Franco seguirá para a Itália para mostrar todo o seu talento longe do estádio Bernabéu, num empréstimo que lhe permitirá crescer e desenvolver seu nível longe das pressões que acompanharam sua primeira e árdua temporada com a camisa branca.

Mastantuono começou a pré-temporada ciente da dificuldade de permanecer sob o comando do técnico Mourinho.

Apesar da grande admiração do treinador pela atuação e pelo potencial do jogador, tanto o técnico quanto o clube reconhecem a dificuldade de ele conquistar uma vaga como titular, e ambos também preferem que ele tenha minutos em campo com outra equipe.