Aston Villa de Gerrard negocia empréstimo de Coutinho com o Barcelona

O Aston Villa negocia a contratação de Philippe Coutinho, do Barcelona, por empréstimo. A informação foi publicada pela Rádio COPE, da Espanha, e confirmada pela GOAL.

Como a GOAL publicou na última terça-feira (4), o Aston Villa é um dos ingleses interessados no futebol do atleta de 29 anos. Liverpool e Everton são outros clubes de olho.

As tratativas entre Aston Villa e Barcelona são por um empréstimo, a princípio, de seis meses. Coutinho tem vínculo com o Barça até junho de 2023 e, no fim do ano, poderia assinar um pré-contrato com outro clube e sair de graça. O clube catalão deseja negociar o jogador para diminuir sua folha salarial e, assim, poder registrar novos reforços.

Gerrard, técnico do Aston Villa e ex-companheiro de Coutinho no Liverpool, conversou por telefone com o brasileiro para tentar convencê-lo a se transferir para Birmingham.

Coutinho deseja voltar a Premier League, onde brilhou com a camisa do Liverpool. Em baixa, o meia-atacante precisa jogar mais para ter uma chance de estar com a seleção brasileira na Copa do Mundo do Qatar, em novembro deste ano.