ASSISTA: Messi, Jesus e Serena – Não pare em seu caminho para a grandeza

A estrela do Barça, o herói do City e a maior campeã de Grand Slams unem forças para inspirar a próxima geração a forjar o caminho rumo à glória

A lenda do Barcelona Lionel Messi, a superestrela do Manchester City Gabriel Jesus e a tenista com mais títulos de Grand Slams Serena Williams em um novo comercial para a bebida esportiva Gatorade.

A nova campanha, "Não pare em seu caminho para a grandeza", destaca compromisso contínuo da marca de inspirar a próxima geração de atletas em seu próprio caminho para a glória.

O novo anúncio visa motivar os atletas do presente e encorajar a ideia de que, não importa o quão bom você seja hoje, sempre há potencial para se tornar melhor amanhã, e que parar nunca poderá ser uma opção no seu caminho para a grandeza.

"Esta campanha da Gatorade demonstra a importância de se esforçar para ser melhor e acreditar que você pode ir mais longe, mesmo quando você já é bem-sucedido", disse Messi.

"“É preciso muito trabalho, dentro e fora do campo, para tentar chegar a um nível onde você possa performar nos maiores palcos do mundo, e espero que esta campanha inspire fãs e jovens atletas a nunca se acomodar enquanto caminham em seus próprios caminhos para a grandeza".

Assista o vídeo completo abaixo.