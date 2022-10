As palavras de Rogério Ceni após o vice do São Paulo na Sul-Americana

O treinador lamentou a derrota, deu méritos ao adversário e não garantiu que vai seguir no clube do Morumbi após derrota

A derrota para o Independiente del Valle na final da Copa Sul-Americana foi um baque para os torcedores do São Paulo que esperam há dez anos a conquista de outra grande taça. Para Rogério Ceni, não foi diferente. Ex-goleiro e hoje treinador do Tricolor paulista, como era de se esperar, lamentou muito ter perdido o título - e de quebra a chance de entrar ainda mais na história do clube.

Na tarde deste sábado (1), o São Paulo entrou em campo em Córdoba, na Argentina, com muita expectativa para voltar a levantar um grande título depois de dez anos - no meio tempo, apenas um Campeonato Paulista ficou na conta do Tricolor. No entanto, para a tristeza dos torcedores, o Independiente del Valle levou a melhor contra os favoritos à taça, e acabou levando a Copa Sul-Americana pela segunda vez.

Responsável pelo comando técnico do São Paulo, Rogério Ceni foi um dos primeiros a falar sobre a derrota por 2 a 0, que deu à equipe o vice continental. Como parte importante da história do clube, Rogério se colocou ao lado da torcida, que viu o time sair de mais uma competição sem o título.

"Hoje era um dia muito importante na história do clube, onde a gente podia ter mudado essa década de luta, mas de sofrimento. Lamentamos o torcedor que veio com muitas dificuldades, compareceu em um número muito legal, cantou, incentivou, e não sai aqui com título. Vão voltar sem o título, isso que mais dói. Gastaram, sofreram e não viram o São Paulo ser campeão", lamentou o ex-goleiro. "Saímos daqui sem nosso objetivo que era ser campeão".

E, na hora de analisar o que aconteceu dentro de campo, Rogério não deixou de lado o mérito dos adversários. "O Del Valle controla bem a partida. Gastou bem o tempo, esfriou o jogo muitas vezes, inegavelmente tem uma qualidade de jogo muito boa", reconheceu. "Inegável que é um bom time, e acho que o principal foi que tiveram calma quando a gente pressionou. Foram inteligentes".

Além disso, Rogério reconheceu que, apesar de ter tido bons momentos e boas chances, o São Paulo acabou sentindo um pouco a pressão do jogo - e principalmente de ter saído atrás no placar. "O nervosismo talvez custou a gente ter perdido oportunidades", disse.

"Criamos boas chances de gols e não fizemos. Como time podíamos ter produzido mais, mas não jogamos no mesmo nível que fizemos em outros jogos. Fizemos um pouco abaixo. Ter oportunidades não significa fazer um grande jogo. Mas jogamos abaixo do que podemos produzir", continuou. "Sentimos o primeiro gol, tivemos nossas oportunidades. Podíamos ter empatado o jogo. O tempo foi passando, eles foram tendo mais ímpeto, tiveram mais posse e nossa chance diminuiu, foram rareando as oportunidades de gol".

Para Rogério, além de ter perdido um título, ele também perdeu - pelo menos por ora - a chance de entrar ainda mais para a história do clube. Caso conquiste um título como treinador do São Paulo, o ex-goleiro se tornará o quarto campeão do clube como jogador e como técnico, ao lado de José Poy, Nelsinho Batista e Muricy Ramalho. No entanto, uma fala do técnico deu a entender que pode ser que isso não aconteça em nenhum momento próximo.

Isso porque, conforme vinha dando a entender em algumas entrevistas antes da final, Rogério não garantiu que vai seguir no comando tricolor após perder o título da Sul-A. Segundo o treinador, ele ainda vai analisar a situação com mais calma, apesar do desejo do clube que ele siga para o ano que vem. "São coisas que vou pensar nos próximos dias", disse o ex-goleiro, que renovou seu contrato com o São Paulo até o final de 2023, e se disse focado no Brasileirão.