As melhores e mais icônicas chuteiras da história do futebol

Total 90, Predator, Morelia. Relembre os modelos mais populares e marcantes usados pelos craques

Nem só de craques e bola rolando é feito o futebol. Moda e design sempre foram partes importantes da conta, seja com modelos icônicos de camisas, penteados arrojados que fizeram a cabeça dos fãs e, claro, as chuteiras.

Desde os modelos mais tradicionais e discretos, geralmente pretos com travas de ferro, até as modernas e cintilantes chuteiras de hoje em dia, muita história foi feita com os calçados dedicados ao esporte.

A Goal separou uma lista com os modelos mais icônicos e marcantes do futebol. Confira:

Adidas Predator Mania

Uma das marcas registradas da Adidas, a Predator teve diferentes encarnações com o passar das décadas, e uma das mais reconhecíveis certamente é a Mania, usada em meados de 2002 por craques do quilate de Beckham e Zidane. Hit da Copa de 2002, a chuteira misturava preto, vermelho e branco, para um look que é repetido até os dias de hoje.

Nike Total 90 III

Só quem viveu o futebol nos anos 2000 entende o impacto cultural causado pela série Total 90, da Nike. O visual minimalista, com o marcante 90 estampado na parte interior foi o suficiente para transformar a chuteira em objeto de desejo #1 dos fãs de futebol, e transformá-la na queridinha de craques como Roberto Carlos, Wayne Rooney e Fernando Torres.

Adidas Copa Mundial

Se modelos coloridos e repletos de detalhes e tecnologias são a tendência de hoje em dia, ainda existe espaço para o "futebol raiz" no mundo das chuteiras. A Copa Mundial, da Adidas, estreou em 1979, e é um exemplo de design atemporal, usado por Kaká, Zidane e Miroslav Klose.

Puma King

Como o nome sugere, Puma King foi a chuteira dos reis. Pelé, Maradona e Lothar Matthaus são alguns dos nomes que imortalizaram o clássico da Puma, que mais recentemente teve um modelo assinado por Neymar Jr., que apesar dos toques modernos, manteve o estética tradicional, com couro preto e detalhes em branco.

Adidas AdiPure 11Pro

A forma mais simples de explicar AdiPure é "aquela chuteira do Toni Kroos". O talentoso meia do Real Madrid se notabilizou por usar o modelo por grande parte de sua carreira, e sempre tratou de elogiar a confiabilidade da chuteira, que tem visual bastante limpo e conservador, mas sem abrir mão do estilo.

Mizuno Morelia

Se grande parte dos atletas profissionais têm contratos com Nike, Adidas e Puma, quem corre por fora como uma opção é a Mizuno, famosa por calçados de excelente construção. A Morelia é a mais clássica, usada por atletas como Rivaldo, Sergio Ramos e Fernando Torres.

Nike Mercurial Superfly

Símbolo da nova geração do futebol, a Superfly aposta em tecnologia como knit e elásticos ajustáveis para tornar o calçado mais confortável e ajustável a diferentes formatos de pés. A versão dedicada a Cristiano Ronaldo, com cano mais alto e design exclusivo, foi sucesso entre os fãs.

Umbro Special

Mais um dos modelos que apela para um look mais tradicional e retrô, a Special da Umbro foi imortalizada por ninguém menos que Alan Shearer e Michael Owen, dois dos grandes nomes da história do futebol inglês,

Nike Tiempo

Famosa por visuais mais exóticos e coloridos, a Nike também tem espaço para modelos mais discretos, mas não menos carismáticos. A Tiempo foi a principal companheira de Ronaldinho em seu auge, seja na desejada versão branca com detalhes em dourado, ou em outras colorways. Gerard Piqué, Sergio Ramos e Andrea Pirlo também usavam o modelo.

Nike Mercurial Vapor

Se algum jogador pode ser apontado como grande referência para chuteiras com visuais mais modernos e espalhafatosos, Ronaldo Fenômeno é certamente o principal "culpado". O craque ganhou a lendária Vapor, com detalhes em azul, prata e amarelo, que até hoje é um dos modelos mais reconhecíveis da história do futebol.