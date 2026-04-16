As críticas chegam à Holanda: “Arne Slot recebe nota 4, ele está perdido”

Henk Spaan já não tem muita confiança em Arne Slot como técnico do Liverpool. É o que o colunista do Het Parool deixa claro em sua coluna diária publicada no jornal de Amsterdã.

Na coluna “Spaan dá notas”, o renomado técnico holandês recebe nota 4 após a eliminação da Liga dos Campeões. “Slot está perdido. Na semana passada, ele deixou Van Dijk de lado com seus cinco defensores alinhados, agora foi forçado a colocar Szoboszlai como lateral-direito. Ou forçado? Ele escolheu enviar o jogador puro para a Sibéria de Anfield.”

Além disso, Spaan se irrita com o comportamento do treinador. “Mais uma vez, o árbitro teria feito algo e o Liverpool teria merecido vencer o PSG, segundo Slot. A verdade é que o Liverpool foi novamente superado por um time de futebol que, em todos os aspectos, mas principalmente técnico e tático, é muito melhor do que o quinto colocado da Premier League.”

Spaan, no entanto, gostou da maneira como os parisienses defenderam a vantagem na Inglaterra. Ele elogia Matvéi Safónov, Marquinhos e Willian Pacho.

As críticas crescentes a Slot vindas da Inglaterra parecem estar cada vez mais a chegar à Holanda. Os Reds ocupam atualmente o quinto lugar na Premier League.

No restante da competição, o Liverpool terá que se classificar para a Liga dos Campeões da próxima temporada.

Slot e companhia farão isso sem Hugo Ekitiké. A contratação milionária perderá a Copa do Mundo e talvez só retorne ao Liverpool em 2027.