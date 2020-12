As coisas estão ficando feias para o Barcelona? Rivaldo alerta para temporada em risco

O ídolo acredita que os Blaugranas podem ficar de fora da Liga dos Campeões caso não consigam melhorar seu desempenho na temporada

O Barcelona precisa melhorar (e muito) se quiser salvar sua temporada de mais um final decepcionante. Quem opina é Rivaldo, ídolo do clube e que sabe uma coisa ou outra sobre campanhas vencedoras.

Atualmente na nona colocação, tendo o seu pior início de em quase 20 anos, os Blaugranas não vem impressionando na competição, além de estarem a 12 pontos do , líder do Campeonato Espanhol. Para um time que investe tanto e tem jogadores do calibre de Lionel Messi, é muito pouco.

Se a campanha na Liga dos Campeões ainda era um ponto positivo na temporada do , o último jogo colocou uma pulga atrás da orelha da torcida. O time foi derrotado por 3 a 0 pela Juventus de Cristiano Ronaldo, dentro do Camp Nou, sendo dominado competamente. Classificado paras oitavas de final, enfrentará um time que foi líder de seu grupo - e o , que aplicou 8 a 2 no clube catalão no último encontro entre as equipes, é um potencial oponente.

Pode-se dizer hoje que o time ainda não se encontrou sob o comando do novo treinador Ronald Koeman. A ideia do holandês, de se livrar de veteranos - como por exemplo Luis Suárez - e apostar na juventude, para se preparar para um futuro sem Messi, vem tendo resultados mistos, com alguns jovens mostrando qualidade - como Ansu Fati, Sergiño Dest e Carlos Aleña - e um Griezmann rejuvenescido, mas também não consegue embalar e alterna bons jogos com partidas aquém do esperado.

Resultado: o Barcelona não consegue empolgar sua torcida. Vivendo um caos particular nos bastidores e cada vez mais perto das eleições, o time parece em "stand-by", esperando melhorar de rendimento do nada ou que a situação política tenha uma resolução positiva.

"Agora, eu não consigo ver o Barcelona jogando em um nível suficiente para vencer a Liga dos Campeões nesta temporada, eles precisam de oponente mais fácil nas oitavas para ganharem confiança." declarou o ex-jogador em artigo publicado na Betfair. "Eu tenho dúvidas se o clube está bem o suficiente para terminar entre os quatro primeiros na La Liga e se classificar para a Champions.

"É uma possibilidade real, se eles continuarem jogando mal. As coisas estão ficando piores, o time precisa acordar logo." opinou Rivaldo.