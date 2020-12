Os números comprovam: Messi está cada vez mais solitário no Barcelona

Argentino liderou o Barça em diversos quesitos na dura derrota por 3 a 0 contra a Juventus, na Liga dos Campeões

O vive seu pior momento da temporada, refletido na derrota por 3 a 0 contra a Juventus em pleno Camp Nou. O revés condenou o Barça a ser segundo colocado em seu grupo na Liga dos Campeões, o que pode complicar time no sorteio das oitavas de final na segunda-feira, 14 de dezembro. E os números da derrota evidanciam que Leo Messi está cada vez mais isolado no time catalão.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Na derrota diante do Cádiz, esse isolamento do craque argentino já foi notado. Ainda que com momentos de brilhantismo, o previsível declínio blaugrana impede uma boa performance de Messi, que está longe de ser o culpado como muitos querem fazer parecer. Leo é mais uma vítima de um time que perdeu muito sem suas referências e pela incapacidade de Koeman de montar um time confiável em torno do argentino.

Mais times

Diante da , Messi praticamente jogou sozinho no ataque do Barcelona e foi o jogador que mais participou do jogo. Foram 125 toques na bola e o que mais brigou por ela, com 20 duelos. Com 86 passes, ficou atrás de Frenkie de Jong e Miralem Pjanic, mas foi o que mais deu passes no campo ofensivo: 82, com 89,5% de precisão.

Messi foi o único jogador do Barcelona que acertou pelo menos uma finalização no gol da Juventus. Ao todo, o camisa 10 do Barça teve sete chutes na direção do gol de Buffon, que defendeu todas. Outras três finalizações do argentino foram bloqueadas e uma outra tentativa foi para fora. Somente outros quatro jogadores tentaram arremates a gol (e ninguém acertou).

Nem todos os números do craque foram positivos. Messi foi o jogador do time catalão que mais perdeu a posse de bola ao longo do jogo, com 22 perdas.

Como todos no Barcelona, ​​Messi tem sua parcela de responsabilidade quando as coisas não vão bem, mas os números mostram que ele não está se escondendo e tenta de tudo. O Barça não perde por causa de Messi, mas apesar dele. Os dias de Messi aparentam estar realmente contados no Camp Nou.