Bipolar na temporada, Barcelona precisa de milagre para ser campeão de La Liga

Time catalão perdeu mais uma no espanhol e está a 12 pontos do líder Atlético de Madrid, que contrasta com boa campanha na Champions League

O perdeu mais um jogo do campeonato espanhol na temporada 2020/21. Dessa vez, o Cádiz, jogando em casa, bateu o time da Catalunha por 2 a 1 e fez com que o Barça estacionasse na briga por recuperação em LaLiga. O time de Ronald Koeman agora está a 12 pontos de distância do líder .

Mesmo renunciando à posse de bola, o modesto Cádiz venceu o time de Messi e companhia e deixou o Barça em uma situação complicada no campeonato espanhol. Em toda a história de LaLiga, nenhum time que esteve 12 pontos atrás do líder conseguiu ser campeão ao final da temporada.

Se quiser levantar o cobiçado caneco ao final da campanha, o Barça precisa de uma reação e, mais que tudo, precisa de estabilidade na competição doméstica. É possível até dizer que o clube catalão vive uma temporada bipolar.

Isso porque enquanto as coisas estão claudicantes em LaLiga, a campanha na Liga dos Campeões é muito boa. São cinco vitórias em cinco jogos no Grupo G da Champions. A liderança do grupo e a classificação para as oitavas de final já estão garantidos para os culés.

O time catalão foi campeão de LaLiga em 2018/19. Na temporada seguinte, o Barça era líder mas caiu de rendimento após a volta do futebol e perdeu o título para o arquirrival .

Tudo indica que atual temporada deve ser a última de Messi com a camisa do Barça. Em entrevista exclusiva à Goal, em setembro, o camisa 10 deixou claro que queria sair do único clube que jogou em sua carreira, mas que não queria enfrentar o Barcelona nos tribunais.

Portanto, tudo parece mostrar que a despedida do ídolo argentino será melancólica, pelo menos em âmbito nacional. Messi já falou muitas vezes sobre a vontade que tem de voltar a conquistar a Liga dos Campeões. Nada seria um melhor 'adeus' do camisa 10 do que o título que tanto persegue, já que LaLiga parece cada vez mais distante.