As atitudes do Atlético de Madrid irritam Álvarez

O nome de Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, continua sendo um dos assuntos mais comentados no mercado de transferências, depois que o Real Madrid entrou na disputa e apresentou uma oferta de 150 milhões de euros, apesar do interesse do Barcelona em contratá-lo.

Álvarez ainda não se pronunciou sobre seu futuro, o que levou a um aumento de notícias e rumores nas últimas horas e aumentou a incerteza em torno de sua situação.

O jornal “Sport” publicou declarações do jornalista Jota Jordi, durante o programa El Chiringuito, sobre a raiva de Álvarez em relação ao seu clube, o Atlético.

Jordi disse: “As informações que me chegam do campo de treinamento da seleção argentina indicam que Álvarez está muito abalado, sente uma grande decepção e posso até dizer que está extremamente irritado”.

Segundo ele, parte desse descontentamento se deve às declarações do Atlético de Madrid, que, em sua opinião, não refletem a realidade dos fatos.

Ele acrescentou: “O clube está divulgando mensagens que sugerem que a responsabilidade recai sobre Julián e o Barcelona. Enquanto o Barcelona sempre foi claro e franco em suas negociações, ele também está decepcionado porque tem uma palavra ou uma promessa de alguém muito importante dentro do Atlético de Madrid”.

E continuou: “Tudo o que esse jogador fez, além de ser um grande profissional para o clube, foi ser sempre franco e claro. Ele cumpriu com suas obrigações em todos os jogos que disputou com a camisa do Atlético de Madrid, e não há ninguém que possa apresentar qualquer queixa contra ele”.

Leia também

Real Madrid controla a negociação com o Newcastle