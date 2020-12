As armas de Klopp para manter Salah no Liverpool

O egípcio vem sendo alvo de especulações recentemente, mas seu treinador acredita que os campeões da Premier League conseguirão manter o atleta

Por que qualquer jogador teria interesse em deixar o ? Essa é a pergunta que Jurgen Klopp fez aos repórteres em entrevista coletiva, questionado sobre uma possível saída de Mohamed Salah. Mesmo admitindo que o clube não pretende manter ninguém que esteja insatisfeito, o alemão também afirmou que acredita que os Reds tem as armas necessárias para ficar com o egípcio.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN grátis por um mês!

Recentemente, caiu como uma bomba na imprensa esportiva uma possível insatisfação de Salah em Anfield. O atacante estaria supostamente chateado com as últimas decisões tomadas pelo treinador e pretenderia deixar o clube inglês. , e seriam destinos possíveis para o jogador.

Mais times

E o atleta vem demonstrando sua irritação nas últimas semanas: recentemente, admitiu que ficou chateado de não ter sido nomeado capitão do clube no duelo diante do Midtjylland, quando era o jogador mais experiente que começou como titular. Na partida seguinte, diante do , ficou no banco de reservas, algo que foi interpretado como uma possível "punição" - por mais que tenha entrado para o segundo tempo e marcado duas vezes na vitória por 7 a 0.

Klopp até justificou ambas as ocasiões, levantando a questão física e a sequência de jogos para explicar a decisão de colocar o egípcio no banco de reservas, além de ter dado a posição de capitão do Liverpool para Trent Alexander-Arnold, jogador formado na base e que está no clube a mais tempo que Salah. Mesmo assim, a situação virou um prato cheio para especulações, boatos e coisas do tipo.

A Goal conseguiu apurar a vontade do clube de lhe oferecer um novo contrato - já que seu vínculo atual só vai até 2023 -, mas ainda não existe nenhuma garantia de que ele aceite uma prorrogação do acordo. Klopp, porém, está esperançoso de que a equipe de Merseyside consiga mantê-lo.

"Todos nós temos objetivos e gostos diferentes, mas para mim, a única razão para deixar o Liverpool nesse momento é o clima!" Klopp afirmou, sorrindo, em entrevista coletiva recente antes da partida diante do West Bromwich. "Qual seria outra razão possível?"

🗣 Klopp sobre a polêmica de Salah não ser capitão contra o Midtjylland: “Falei com Mo. Não antes do jogo, depois. Então percebi que não funcionou muito bem, então esclareci. Ele deu a entrevista. Isso não é um problema para mim. Obviamente, ficou desapontado. Não há problema.” pic.twitter.com/FlJETSjyEK — Anfield (de 🏡 PL CHAMP19NS🏆) (@Anfieldbr) December 25, 2020

"Nós pagamos bem, talvez não tanto quanto outros, mas muito bem, temos um estádio sensacional com uma torcida enorme e espalhada pelo mundo. Nossa cor é a vermelha, que é a mais bonita que existe. Quais são as razões para ir embora?" continuou. "Você não pode forçar alguém a ficar. Nós nunca o fizemos. Mas é sobre o timing, o momento certo. Se alguém quiser ir embora, eu nunca o impediria. Só não entendo porque eles iriam querer isso."

O Liverpool volta aos gramados neste próximo domingo (27), às 13h30 (de Brasília), diante do West Bromwich, pela 15ª rodada da Premier League. Os Reds atualmente lideram a competição e querem abrir seis pontos de distância para o vice-líder City.