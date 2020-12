7 a 0 do Liverpool vira jogo de recordes na Premier League

Além da goleada, os Reds chegaram a alguma marcas interessantes, tanto como time, quanto individualmente

O , contra o Crystal Palace, teve um jogo daqueles. Além da goleada, o time de Jürgen Klopp - recém eleito o melhor treinador do mundo pela Fifa - quebrou um monte de recordes, tanto do clube quanto da Premier League.

Depois de ganhar do Tottenham no confronto direto pela liderança do Campeonato Inglês, o Liverpool foi visitar o e aproveitou o embalo para fazer 7 a 0 e se isolar de vez na liderança da Premier League.

Já no placar, tivemos dois recordes quebrados. Foi a primeira vez que os Reds ganharam fora de casa por uma diferença de sete gols, e também foi a primeira em que o Crystal Palace foi derrotado em casa por este tanto de gols.

Mas, para além do placar, alguns jogadores também alcançaram algumas marcas interessantes no jogo de hoje, a começar por Mohamed Salah, que havia admitido estar decepcionado por não ser capitão. O egípcio saiu do banco de reservas aos 12 minutos do segundo tempo para marcar dois gols e dar uma assistência e, assim, se tornar o primeiro substituto do Liverpool na Premier League a estar diretamente envolvido em três gols.

O trio formado por Salah, Roberto Firmino e Sadio Mané também entrou na onda das marcas. Esta foi a primeira vez, em uma partida de Premier League, que os três marcaram ao menos um gol e deram uma assistência cada. O brasileiro e o egípcio com dois tentos e um passe cada, e Mané com um gol e uma assistência.

E, no quesito assistências, duas marcas alcançadas. Para o Liverpool, esta foi a primeira vez na história da Premier League em que sete jogadores diferentes deram passe para gol em uma partida do campeonato - cada um dos tentos teve um garçom: Mané, Firmino, Robertson, Alexander-Arnold, Salah, Matip e Oxlade-Chamberlain. Além disso, Robertson se juntou a Kevin De Bruyne para se tornar o jogador com mais assistências no campeonato desde agosto de 2018 - são 28.