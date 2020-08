Arthur volta para o Barcelona... para tentar sair de vez

O jogador informou o clube de seu retorno, mas a intenção é amenizar o clima, atrás de uma liberação de contrato

Mais um capítulo na novela Arthur x . Nesta quinta-feira (6), o jogador informou ao clube que vai voltar de suas férias, às vésperas do jogo contra o , na Liga dos Campeões. O brasileiro tem a intenção de reintegrar a fim de chegar a um acordo de rescisão.

Ao término da , os jogadores do Barcelona foram liberados por Quique Setién por uma semana, antes da preparação para o confronto decisivo da Champions. Algumas regras foram impostas, como a proibição de sair do continente, em meio a pandemia de coronavírus Covid-19. Além de não respeitar esta imposição e vir para o , Arthur não retornou ao fim do período livre.

O jogador alegou que, desde que foi negociado com a , antes mesmo do final da temporada, passou a ser deixado de lado e não participar mais dos jogos. A "rebeldia" - como está sendo tratada internamente - foi uma maneira de forçar uma rescisão contratual, mas o Barcelona não deu o braço a torcer.

Ciente das intenções de Arthur, o clube anunciou que ia aplicar as punições cabíveis - foi aberto um processo disciplinar contra ele -, mas não liberou o jogador, tampouco rescindiu seu contrato -ainda vigente. O presidente culé, Josep Maria Bartomeu, em mais de uma ocasião, expressou descontentamento com o atleta, chegando a dizer que ele "faltou com respeito” tanto com o clube quanto com seus companheiros.

Enquanto Arthur dizia que o Barça tinha medo de que, se ele jogasse bem, a venda não seria bem vista pela torcida, o clube dizia que ele é quem já estava com a cabeça na Juventus. A troca de farpas estava indo cada vez mais longe.

Mas agora, decidido a ter seu contrato rescindido, Arthur informou que estará de volta ao clube na sexta-feira (7), pronto para se reintegrar. Antes que isso aconteça, porém, ele vai ter que fazer um teste PCR - para coronavírus - e se reunir com a comissão técnica, que pode ou não aprovar a junção do meia ao elenco.

O Barcelona tem compromisso neste sábado (8), contra o Napoli, pela Liga dos Campeões. Os culés jogam em casa, em busca de uma vaga nas quartas da competição, depois de o primeiro jogo ter terminado com um empate de 1 a 1.