Neymar publica foto ao lado de Zidane e aumenta rumor sobre ida ao Real Madrid

Através de sua conta no Instagram, o jogador brasileiro colocou uma foto na qual aparecia ao lado do técnico madridista

Se a situação entre Neymar e segue sem atualizações, o brasileiro do parece ter se reaproximado do – que volta e meia aparecia como interessado em contar com o camisa 10 da seleção brasileira.

O clube da capital estaria preparando uma oferta na casa dos 100 milhões de euros, na qual também incluiria o meio-campista Modric, para contar com o ex-santista.

Neymar, Coutinho, Pogba e Bale: de tão caros, eles têm mercado cada vez menor

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

E através das redes sociais, o craque brasileiro pode ter dado um sinal positivo em relação ao Real Madrid. Isso porque, em sua conta no Instagram, Neymar republicou uma postagem feita por Falcão, craque eterno do futsal, na qual aparecia em uma foto ao lado de nomes como o próprio Falcão, Ronaldo Fenômeno... e Zinedine Zidane, técnico dos Blancos.

Mais artigos abaixo

Pode ser uma dica, pode não ser nada. A verdade é que a situação de Neymar no PSG segue repleta em dúvidas, inclusive sobre a sua inclusão ou não na primeira rodada da Ligue 1. Os parisienses pareçam estar reticentes em liberar o meia-atacante para o Barcelona – conforme a vontade do jogador.