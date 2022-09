Arthur capricha no Liverpool para recuperar o melhor futebol

O jogador da Juventus emprestado aos Reds não tirou férias para treinar e se aprimorar; atleta espera que possa estrear o quanto antes pela equipe

"Acho que ele não sabia com quem estávamos jogando, sabia apenas que havia um jogo e queria fazer parte dele". Quando você está acostumado ao Camp Nou e ao Allianz Stadium, você pode até ser perdoado por olhar para a Crown Oil Arena com um certo grau de "desprezo". Poucos brasileiros, imagina-se, pisaram na casa do Rochdale FC ao longo dos anos.

Para Arthur Melo, no entanto, é um caso de necessidade no momento. E se isso significa uma corrida pelo Papa John's Trophy em uma terça-feira à noite contra adversários da quarta divisão, cercado por adolescentes no time sub-21 do Barry Lewtas, então que assim seja.

Foram algumas semanas agitadas para a última contratação do Liverpool, que está fazendo tudo o que pode para evoluir, após sua transferência da Juventus no último dia da janela de transferências de verão europeu. Trazido para ajudar a aliviar a crise de lesões no meio de campo dos Reds, Arthur tem se limitado até agora a apenas 13 minutos de ação na primeira divisão, aparecendo como substituto tardio na feia derrota por 4 a 1 contra o Napoli na Liga dos Campeões, no início deste mês de setembro.

Naturalmente, ele chegou a Merseyside com pouca forma física, tendo perdido toda a campanha de pré-temporada da Juventus. Porém, com o cancelamento das recentes partidas do Liverpool contra Wolves e Chelsea, além da última data Fifa, Arthur teve a oportunidade de jogar, e ele aproveitou bem o tempo.

"Ele poderia ter tido uma semana de folga, mas não quis", disse Barry Lewtas, que deu as boas-vindas a Arthur em seu grupo de treinamento sub-21, enquanto a equipe profissional, comandada por Jurgen Klopp, rodava o mundo. "Ele quer ficar em forma, o que mostra seu nível de profissionalismo, e tem sido muito bom tê-lo por perto".

Arthur, cujo último início competitivo havia sido em uma derrota para o Genoa, na Serie A, em maio, jogou 90 minutos com o sub-21 em uma vitória na Premier League 2 contra o Leicester, antes de se juntar a um plantel esgotado para enfrentar o Rochdale, na última terça-feira (27). Ele durou pouco mais de uma hora antes de ser substituído por Jay Spearing, o jogador-técnico de 33 anos, em uma substituição que incendiou as mídias sociais com sua maluquice.

Foi, é preciso dizer, um desempenho sem precedentes, limpo e arrumado, sem fazer nada de espetacular. O jogador de 17 anos Stefan Bajcetic, jogando ao seu lado, foi o meio-campista mais atraente da noite, se a verdade for dita.

Mas, para Arthur, o último mês foi sobre a mudança de ambientes, primeiro encontrando um novo clube tendo sido dito que ele era excedente às exigências na Juve, e depois voltando para a boa forma o mais rápido possível.

Ele trouxe com ele uma equipe especializada para Liverpool, trabalhando com o fisioterapeuta Adrian Martinez Castro, do Barcelona, assim como o nutricionista brasileiro e chef interno. Ele também trabalhou com um preparador físico da empresa catalã Fisiobox, que trabalha com grandes atletas como Alexia Putellas, Bojan Krkic e Rafinha Alcantara, irmão do meio-campista do Liverpool Thiago, além de estrelas do mundo do basquete, tênis e handebol.

"É normal que as primeiras semanas no Liverpool tenham sido de adaptação", disse recentemente Federico Pastorello, agente de Arthur, à Gazzetta dello Sport. "Ele assinou no último dia do mercado, veio de uma temporada em que não jogava tanto e de uma lesão, portanto sua condição estava em recuperação. No Liverpool, todos estão felizes com ele. Ele está quase recuperado e acredito que logo começará a jogar. Obviamente Klopp fará suas escolhas, mas tudo está indo muito bem".

Tanto o campo do jogador como o Liverpool descartaram relatos na Itália de que Arthur pode ser enviado de volta à Juventus já em janeiro, com os Reds aparentemente pouco impressionados com o que viram, incluindo uma abordagem descontraída no treinamento. "Tolo e ridículo", disse uma fonte à GOAL, e os eventos da quinzena passada certamente parecem contradizer a ideia de um jogador preguiçoso ou desmotivado.

O Liverpool pagou uma taxa de empréstimo de cerca de £4 milhões (cerca de R$ 24 milhões) por Arthur, e embora não se espere que eles assumam a opção permanente de £33 milhões (aproximadamente R$ 196,62 milhões) no próximo verão, ainda há a crença de que o jovem de 26 anos poderá fazer uma contribuição em Anfield, especialmente em uma temporada que será interrompida pela Copa do Mundo deste ano no Qatar.

Com Thiago Alcantara e Jordan Henderson agora em forma após uma lesão, e Curtis Jones não muito atrás, a competição por posições no meio-campo deve ser muito maior do que nas últimas semanas, mas o Liverpool joga uma dúzia de jogos entre 1 de outubro e 12 de novembro, o que significa que a rotação não será apenas preferível para Klopp, mas necessária.

Boas notícias para um jogador como Arthur, então, que está desesperado para relançar sua carreira na Inglaterra. Tem sido um começo lento, mas aquelas sessões extras, e aquela viagem inesperada a Rochdale, ainda pode ser a melhor coisa já feita.