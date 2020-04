Arthur na Juventus? Brasileiro avisa: "Só me interessa ficar no Barcelona"

Ex-Grêmio quer seguir na Catalunha e Juve pode usar Pjanic como moeda de troca em uma possível negociação

A quer a contratação de Arthur, do . Maurizio Sarri está convencido de que o brasileiro pode ajudar a resolver os problemas do meio de campo da Velha Senhora. Porém, quem não está nada convencido desta mudança de clube é o próprio jogador.

O clube italiano pode propor uma troca com o Barça, dado os problemas financeiros consequentes pela covid-19. Miralem Pjanic é o escolhido pelo Juve para entrar na negociação pelo brasileiro de 23 anos. O bósnio tem 30 anos e tem contrato com o time bianconeri até 2023.

A Goal confirmou que o Barcelona estaria disposto a vender Arthur caso a "oferta perfeita" chegasse ao clube. Nos últimos dias, os clubes conversaram sobre a possibilidade. Mas o brasileiro não quer deixar o Camp Nou tão cedo e ele esfriou as especulações envolvendo sua saída.

"Sempre há especulações, mas minha ideia é clara. A única opção que me interessa é seguir em Barcelona. Estou muito seguro e tranquilo. Estar ligado a grandes clube é uma honra e um sinal positivo, mas meu plano é seguir aqui por muitos anos", disse o brasileiro.

Na desde 2018, quando trocou o pelo Barcelona, Arthur chegou com o status de substituto de Xavi, pois tem características semelhantes à do ídolo catalão. O brasileiro atuou em 67 partidas neste período e é visto pelo clube como um importante jogador na rotação do elenco.

A atual temporada tem sido complicada para o meio-campista. Ele sofreu seis lesões nos sete meses de competições antes da paralisação do futebol pelo coronavírus. Ele jogou em 24 partidas, apenas 15 como titular, de um total de 38 que o Barça fez.

Além da Juventus, outro time italiano aparece como possível destino de Arthur para a próxima temporada: a , em uma negociação que envolveria a transferência de Lautaro Martínez para a Catalunha.

Não é só Arthur que a Juve mantém em seu radar. Paul Pogba também está na lista de interesse da Velha Senhora. Outro nome que surge como possível reforço é Jorginho, italo-brasileiro do , com quem Sarri trabalhou tanto no clube inglês quanto no .