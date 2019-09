Arsène Wenger diz que quer voltar ao Arsenal e que recusou o Fulham

Francês está desempregado desde que deixou o clube do norte de Londres

Arsène Wenger ainda está desempregado, mas claramente por opção própria. Em entrevista recente à beIN Sports, o ex-treinador do confessou que quer voltar a trabalhar nos Gunners, ainda que não seja como técnico.

"Eu estive em contato com muitas pessoas no clube, ainda que tenho tratado de manter distância. Porém, ainda é um pouco cedo, mas eu gostaria de voltar ao clube, não como treinador, mas quem sabe como um membro do departamento de futebol", falou Wenger.

Nesse meio tempo Wenger revelou que recusou uma proposta do , que estava na Premier League na última temporada e foi rebaixado.

"Me senti tentado, mas tinha medo de me lançar de cabeça no projeto. Neste momento me sinto como alguém que acordou de um coma de 35 anos e finalmente vê algo diferente para o meu clube, para o jogo e para meu trabalho", disse o francês, que passou 22 anos no comando do Arsenal e foi sob seu comando que os Gunners conquistaram o título da temporada 2003/04 de maneira invicta.