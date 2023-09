Arsenal x Manchester United: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Premier League

Acompanhe tudo o que você precisa saber para o terceiro clássico Big Six da temporada 2023/24 do Inglês

Arsenal e Manchester United se enfrentam na tarde deste domingo (03), às 12h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, pela 4ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

O Arsenal chega querendo se recuperar do tropeço em casa no empate em 2 a 2 com o Fulham. O time londrino perdeu o 100% de aproveitamento e já vê o Manchester City isolado na liderança do campeonato, com dois pontos a mais.

Do outro lado, o Manchester United também levanta questões neste início de campeonato. Na última rodada, os Red Devils conquistaram importante vitória, de virada, sobre o Nottingham Forest, mas ainda lamentam o duro revés no primeiro clássico da temporada, contra o Tottenham, na 2ª rodada. A expectativa é tentar embalar.

Prováveis escalações

Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Partey, Rice, Odegaard; Saka, Nketiah, Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Lindelof, Martinez, Dalot; Casemiro, Eriksen, Fernandes; Antony, Sancho, Rashford. Técnico: Erik ten Hag.

Desfalques

Arsenal

O Arsenal não tem desfalques.

Manchester United

Raphaël Varane, Luke Shaw e Mason Mount (lesionados).

Quando é?