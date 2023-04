Arsenal x Southampton ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (21), pela abertura da 32ª rodada; veja como acompanhar na internet

Na tarde desta sexta-feira (21), a partir das 16h (horário de Brasília), o Arsenal enfrentará o Southampton no Emirates Stadium, em duelo válido pela 32ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

O Arsenal está buscando retomar o caminho da vitória no Campeonato Inglês após dois empates seguidos. Embora esteja na liderança com 74 pontos, o clube de Londres viu o Manchester City reduzir a diferença para apenas quatro pontos.

Já o Southampton, que ocupa a última posição na competição com apenas 23 pontos, chega pressionado após acumular quatro derrotas e dois empates nos últimos seis jogos.

Em 105 jogos disputados entre as equipes, o Arsenal registra 53 vitórias, contra 23 do Southampton, além de 29 empates. No confronto mais recente, válido pelo primeiro turno da Premier League 2022/23, as equipes empataram por 1 a 1 .

Prováveis escalações

Arsenal: Ramsdale; White, Holding, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Thomas, Odegaard; Martinelli, Gabriel Jesus, Saka.

Southampton: Bazunu; Perraud, Bednarek, Bella-Kotchap, Walker-Peters; Djenepo, Ward-Prowse, Lavia, Sulemana; Alcaraz, Onuachu.

Desfalques

Arsenal

Mohamed Elneny e Takehiro Tomiyasu seguem lesionados, enquanto Saliba permanecerá de fora com problemas nas costas.

Southampton

Ainsley Maitland-Niles, por questões contratuais, está fora, assim como Juan Larios, Valentino Livramento, Mislav Orsic e Mohammed Salisu, lesionados.

Quando é?