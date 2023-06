Arsenal Sarandí x Boca Juniors ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (1), pela 19ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Arsenal Sarandí e Boca Juniors se enfrentam na noite desta quinta-feira (1), no estádio Julio Humberto Grondona, às 21h30 (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Lanterna do campeonato com 14 pontos, o Arsenal Sarandí conta com o apoio de sua torcida para tentar reagir. A equipe vem de derrota fora de casa no jogo anterior.

Do outro lado, o Boca Junior está na nona colocação, com 27 pontos. O time ganhou na rodada passada e quer um novo triunfo para tentar se aproximar dos líderes.

Prováveis escalações

Arsenal Sarandí: Medina, Souto, Breitenbruch, Steinberger, Sporle, BIafore, Muscia, Guzmán, Brochero, toloza e Londoño.

Boca Juniors: García, Weigandt, Valdez, Figal, Fabra, Varela, Medina, Fernández, Advíncula, Villa e Merentiel.

Desfalques

Arsenal

Sem desfalques confirmados.

Boca Juniors

Sem desfalques confirmados.

Quando é?