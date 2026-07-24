O Arsenal acompanha atentamente os desenvolvimentos do processo de Julián Álvarez, adoptando uma estratégia clara que consiste em aguardar o fracasso da transferência do avançado argentino para o Barcelona, antes de avançar com uma proposta que poderá abrir-lhe a porta de saída do Atlético de Madrid.

O jornal "Sport" noticiou, citando o "The Times", que o Arsenal já preparou a sua proposta para a contratação de Álvarez, mas tudo dependerá da disponibilidade do jogador para deixar o Atlético neste verão.

Apesar das tentativas do treinador Mikel Arteta e do director desportivo Andrea Berta para convencer o jogador, Julián Álvarez ainda não demonstrou qualquer vontade de ouvir a proposta do Arsenal, mantendo-se firme no seu desejo de vestir a camisola do Barcelona.

Segundo o relatório, a proposta do Arsenal poderá incluir a integração de Viktor Gyökeres, contratado pelo clube no verão passado por 64 milhões de euros, juntamente com um montante que poderá atingir os 100 milhões de euros entre valor fixo e variáveis, uma fórmula que poderá suscitar o interesse do Atlético, sobretudo por Gyökeres ser do agrado do treinador Diego Simeone.

De momento, o Arsenal decidiu não entrar oficialmente nas negociações antes de obter luz verde do entorno do jogador, algo que não parece próximo, uma vez que o foco de Álvarez continua totalmente centrado no Barcelona.

Por seu lado, o Atlético de Madrid convocou Julián Álvarez para se juntar aos treinos de pré-temporada da equipa para a nova época a 10 de agosto, e até ao momento não há qualquer indício da intenção do jogador de se revoltar ou boicotar os treinos.

Ainda assim, o avançado argentino planeia realizar uma reunião com os responsáveis do clube, para tentar reabrir a porta das negociações com o Barcelona.