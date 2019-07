Arsenal prepara proposta de R$ 170 milhões para tirar Everton Cebolinha do Grêmio

Time de Londres ainda conta com a influência do novo diretor esportivo, Edu Gaspar, que era coordenador de seleções e esteve na Copa América

O deve fazer uma proposta em breve por Éverton Cebolinha, do . De acordo com o UOL, os londrinos planejam oferecer 40 milhões de euros (cerca de R$ 170 milhões) para tirar o atleta do Brasil.

O também aparece como interessado nos serviços do atleta que brilhou na , mas o jogador prefere atuar na Premier League pelos Gunners.

A presença de Edu Gaspar, novo diretor de futebol do Arsenal, pode ajudar bastante na negociação. Já que Cebolinha foi uma das apostas de Tite e Edu para a Copa América e acabou fazendo um torneio memorável.

A equipe londrina já contratou a jovem revelação do Ituano, Gabriel Martinelli. Ter mais de um brasileiro no elenco pode ser bom tanto para Éverton quanto para Gabriel, e, com certeza, também para Edu Gaspar, que deve usar de sua influência para ajudar na negociação.