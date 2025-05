Arsenal oferece 50 milhões de euros por Gabriel Jesus, e negociação avança

Atacante de 25 anos pediu ao Manchester City para se transferir para o Emirates Stadium. Contratação de Haaland fez negócio do brasileiro avançar

O Arsenal formalizou uma proposta de 50 milhões de euros (R$ 270,41 milhões na cotação atual) para a aquisição de Gabriel Jesus, atualmente no Manchester City. Os Citizens queriam 60 milhões de euros (R$ 324,49 milhões) pela venda do centroavante. A pedida dos ingleses foi inicialmente divulgada pelo portal Uol e confirmada pela GOAL.

As tratativas estão perto de um desfecho, o que deve acontecer ao término da temporada inglesa — a última rodada da Premier League acontece em 22 de maio. O estafe do atleta quer que ele esteja concentrado nas rodadas finais para ajudar o seu time a garantir o cobiçado título nacional.

A possível ida de Gabriel Jesus ao Arsenal é costurada pelo diretor de futebol Edu Gaspar, com quem o atacante trabalhou na seleção brasileira. O técnico Mikel Arteta foi o responsável por solicitar a sua contratação.

Em que pese a proximidade de um acordo, Gabriel Jesus não descarta outras propostas. Foram apresentadas outras cinco ofertas ao estafe do jogador, que é o responsável por intermediar as negociações.

Gabriel Jesus tem contrato com o Manchester City até junho de 2023. Nesta temporada, ele esteve em campo em 39 jogos, com 13 gols marcados e 12 assistências. O jogador chegou a atuar como titular nas duas partidas da semifinal da Liga dos Campeões da UEFA. Contudo, deve perder espaço com a chegada de Erling Haaland ao clube. O jovem norueguês foi anunciado nessa terça-feira (10) pelos Citizens.