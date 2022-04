Gabriel Jesus abre conversas com Arsenal e espera definição do City

O estafe de Gabriel Jesus, liderado pelo empresário Paulo Pitombeira, abriu conversas com o Arsenal a fim de levá-lo para o Emirates Stadium. A informação foi inicialmente publicada pela imprensa britância e confirmada pela GOAL.

Há conversas do agente do jogador com o diretor de futebol dos Gunners, o brasileiro Edu Gaspar.

O papo ainda é incipiente e não envolve valores. Contudo, já ficou definido que o empresário do atacante será o intermediário de uma negociação com o Manchester City, clube com o qual o brasileiro tem contrato até 30 de junho de 2023.

O estafe de Jesus terá a incumbência de discutir a situação com o departamento de futebol do Grupo City e com o técnico Pep Guardiola.

O desejo é por uma valorização do contrato — a sua última renovação foi em agosto de 2018 — e mais tempo dentro das quatro linhas — ele fez 2.075 minutos dos 4.590 possíveis (equivalente a 45,2%). Em campo, fez 11 gols e deu 11 assistências.

O estafe de Gabriel Jesus não pretende forçar a sua saída do Manchester City, mas trabalha para que ele tenha uma valorização e mais minutagem, o que acredita ser possível com uma transferência para o Arsenal.

A GOAL apurou que é possível que aconteça uma transferência neste mercado da bola, que se inicia em julho. Nas últimas três janelas, o jogador brasileiro recebeu propostas, mas não houve acordo.

Gabriel Jesus foi adquirido pelo Manchester City em janeiro de 2017 por 32 milhões de euros. O atacante, que se destacou pelo Palmeiras, foi contratado a pedido de Pep Guardiola à época.

Após marcar quatro gols na vitória por 5 a 1 sobre o Watford, Gabriel Jesus falou sobre a possível ida para o Arsenal: "Não é momento de pensar nisso. Agora é o melhor momento da temporada, eu quero aproveitá-lo, seguir focado no meu time, com meus colegas de time e lutar pela Premier League".