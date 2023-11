Arsenal x Lens: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais da Champions League

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (29), em Londres; veja como acompanhar na TV e na internet

Arsenal e Lens se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 17h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela quinta rodada do Grupo B da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max no streaming (veja a programação completa aqui).

Embalado com três vitórias consecutivas na temporada, o Arsenal pode confirmar a classificação para as oitavas de final da Champions se vencer nesta quarta. Na liderança do Grupo B, com nove pontos, os Gunners registram três vitórias e uma derrota no torneio da UEFA.

Do outro lado, o Lens, na terceira posição, com cinco pontos, não poder perder para o Arsenal e o PSV vencer o Sevilha para seguir com chances de classificação para o mata-mata da Champions League. Na segunda rodada, os franceses venceram por 2 a 1.

Prováveis escalações

Arsenal: Raya; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães, Zinchenko; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Trossard, Gabriel Martinelli. Técnico: Arteta.

Lens: Samba; Medina, Danso, Gradit; Aguilar, Abdul Samed, Mendy, Frankowski; Thomasson, Sotoca; Wahi. Técnico: Franck Haise.

Desfalques

Arsenal

Jurrien Timber, Thomas Partey e Emile Smith Rowe estão no departamento médico.

Lens

Jimmy Cabot e Wuilker Farinez seguem lesionados.

