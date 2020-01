Arsenal acerta com Flamengo e aceita pagar R$ 24 milhões por empréstimo de Marí

Acordo também inclui cláusula que permite ao clube inglês a contratação do espanhol em definitivo por um valor pré-fixado no contrato

O negócio está praticamente sacramentado: segundo informações da Goal, Pablo Marí deixará o para ser jogador do por empréstimo, pelo valor de R$ 24 milhões.

Se em um primeiro momento, o Flamengo havia descartado negociar o atleta sem ser em definitivo, as coisas mudaram: o Arsenal, precisando urgentemente de um zagueiro após a lesão de Chambers, aceitou pagar uma taxa para ter o jogador por empréstimo até julho de 2020.

Tal valor ainda pode ser aumentar: se o zagueiro chegar a certo de número de jogos com a camisa do Arsenal, o Flamengo ainda pode receber um valor extra. Além disso, o clube inglês podem comprar o jogador em definitivo após o fim do empréstimo por um valor pré-fixado no contrato.

O Flamengo já anunciou reposição: contratou Léo Pereira, zagueiro do Athletico Paranaense, por cerca de R$ 32 milhões, segundo o Globoesporte. O jogador de 23 anos deve chegar para disputar a posição restante de titular na zaga do Fla com Gustavo Henrique e fazer dupla com Rodrigo Caio.

No Arsenal, Marí não deve estrear contra o Burnley, neste próximo domingo (02), mas já deve estar a disposição do treinador Mikel Arteta para o duelo diante do , no meio de fevereiro.