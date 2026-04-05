Arrogante e presunçoso... A torcida do Liverpool se volta contra Soboslai

O húngaro Dominik Szoboszlai, estrela do Liverpool, foi alvo de críticas severas da torcida dos Reds devido ao seu comportamento após a goleada sofrida contra o Manchester City.

Szoboszlai participou da derrota do Liverpool por 4 a 0 para o Manchester City, no último sábado, nas quartas de final da FA Cup.

O final da partida testemunhou uma cena marcante, protagonizada por Dominik Szoboszlai, que se dirigiu para saudar a torcida do Liverpool, que permaneceu no estádio “Etihad” até o apito final.

Enquanto o jogador húngaro começava a aplaudir, sua linguagem corporal mudou rapidamente: ele encolheu os ombros na direção da torcida em um gesto que gerou polêmica, antes de tentar motivá-la de uma forma que pareceu impulsiva.

Seu companheiro Federico Chiesa interveio rapidamente, afastando-o e acalmando-o, numa tentativa de conter a situação antes que ela se agravasse.





Após a divulgação do vídeo, o jornal “Mirror” publicou alguns comentários de torcedores do Liverpool, que atacaram Soboslai, descrevendo-o como arrogante e presunçoso.

Um torcedor expressou sua raiva no “X”, dizendo: “Será que esses jogadores têm noção do custo de assistir a todos esses jogos depois de uma semana de trabalho árduo, enquanto a maioria dos torcedores gasta grande parte do salário para assistir a isso? E ainda assim esses jogadores milionários têm a audácia de pedir mais apoio?”.

Outro acrescentou: “Que jogador arrogante! Como ele ousa desprezar os torcedores que viajaram e pagaram pelos ingressos?”.

Um terceiro postou no site “X”: “São os torcedores que viajam que pagam seus salários. Aplaudam e desçam para o túnel; esses gestos de exibicionismo não surtem efeito com os torcedores”.

Soboslai é considerado uma das principais estrelas do Liverpool nesta temporada conturbada, apresentando um desempenho defensivo e ofensivo de alto nível, mas os resultados da equipe não o ajudaram a se destacar ainda mais.

Soboslai disputou 44 partidas em todas as competições pelo Liverpool nesta temporada, marcando 12 gols e dando 8 assistências.