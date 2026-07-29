Arquivo VAR: expulsão de Embolo foi correta, e comunicado da IFAB foi interpretado de forma equivocada

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) comentou a polêmica gerada em torno da expulsão de Breel Embolo durante a partida entre Argentina e Suíça, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, ao afirmar que a decisão foi correta e estava de acordo com as diretrizes em vigor durante o torneio.

Isso ocorreu após a controvérsia provocada pela "Circular nº 34", emitida pelo Conselho da Federação Internacional de Futebol (IFAB), que foi interpretada pela imprensa como um reconhecimento de erro na expulsão de Embolo, jogador da Suíça, antes de se esclarecer que o conselho estava realizando uma alteração e um esclarecimento da regra, e não uma correção de um erro de arbitragem ocorrido no Mundial, segundo o site espanhol "Archivo VAR", especializado em arbitragem.

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Durante a Copa do Mundo, o protocolo permitia revisar os casos em que ocorria "confusão de identidade", o que possibilitou ao árbitro corrigir o cartão recebido por Leandro Paredes, jogador da Argentina, após uma falta inexistente marcada contra ele, transferindo a punição para Embolo depois de se constatar que ele havia simulado intencionalmente.

A alteração veio após o torneio para fechar essa brecha, de modo que a própria falta não seja revisada, mas apenas se possa corrigir a identidade do jogador que recebeu o cartão. Portanto, a aplicação das diretrizes durante a Copa do Mundo não se torna um erro apenas por ter sido alterada posteriormente, segundo o "Archivo VAR".

E o mais importante é que Embolo realmente merecia o cartão amarelo por simulação, e já tinha um cartão anterior, portanto seria expulso de qualquer forma se as regras fossem aplicadas corretamente.

Aliás, o primeiro erro no lance foi contra a Argentina, depois que o árbitro marcou uma falta inexistente contra Paredes e lhe deu um cartão amarelo, antes de o árbitro intervir para corrigir a decisão e punir o jogador que cometeu a falta verdadeira.

A Fifa afirmou que a decisão final "restabeleceu a justiça" e esclareceu que esteve em contato com a IFAB durante todo o processo, e que o conselho aprovou a interpretação utilizada durante o torneio.

Portanto, a Circular nº 34 não foi uma condenação da decisão de expulsar Embolo, e o comunicado da Fifa não foi um recuo em relação à decisão, mas sim uma alteração para esclarecer a regra no futuro.

"Expulsão correta"

Já a afirmação de que a Suíça foi roubada por causa da expulsão de Embolo ignora o ponto fundamental: o jogador merecia a expulsão de qualquer maneira, e o erro real teria sido permitir que ele permanecesse em campo por causa de sua trapaça, segundo o site espanhol.

Vale lembrar que um lance semelhante ocorreu durante a partida entre Paraguai e Estados Unidos na fase de grupos, e, ao final, o jogador paraguaio Miguel Almirón também foi advertido por tentar enganar o árbitro.



