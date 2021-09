Argentinos são investigados pela PF por falsidade ideológica: veja o que pode acontecer

A situação envolvendo Emiliano Martinez, Emiliano Buendia, Giovani Lo Celso e Cristian Romero segue repercutindo

Dentre as várias perguntas que ficam no ar após toda a confusão ocorrida na Neo Química Arena , na tarde do último domingo (05), que acabou com a suspensão do jogo entre Brasil e Argentina , uma delas está direcionada sobre o que pode acontecer com os quatro jogadores argentinos que entraram no território brasileiro sem cumprir quarentena obrigatória depois de não terem informado que passaram pelo Reino Unido – onde eles moram e trabalham. Nesta segunda-feira (06), a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar a possibilidade de crime de falsidade ideológica por parte dos atletas.

A informação foi veiculada primeiramente pelo jornal O Globo e confirmada pela reportagem da Goal . Emiliano Martinez, Emiliano Buendía, Giovani Lo Celso e Cristian Romero são os jogadores argentinos em questão. O quarteto joga em clubes da Inglaterra e a dupla do Tottenham (Lo Celso e Romero) ainda pode ser punida pelo clube londrino , que não lhes concedeu permissão para viajarem até a América do Sul. O problema está resumido na seguinte situação: ao entrarem no território brasileiro, a informação de que o quarteto estava na Inglaterra não foi realizada.

A portaria da Anvisa determina que qualquer viajante que tenha passado pelo Reino Unido faça uma quarentena de 14 dias devido à pandemia de Covid-19. A Polícia Federal notificou os atletas a deixarem o país e coletou depoimentos deles. A suspeita é de que os jogadores tenham fornecido informações falsas ao ingressarem no Brasil, com o objetivo de não serem obrigados a cumprir a quarentena obrigatória estipulada por lei. Apresentar informações falsas pode caracterizar crime de falsidade ideológica, que tem pena prevista de cinco anos de prisão e multa caso tenha ocorrido com documentos públicos.

Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso e Cristian Romero foram escalados no time titular da seleção argentina para o jogo – que durou apenas cinco minutos antes de ser paralisado, com a entrada de agentes da Vigilância Sanitária em campo. Buendía estava no banco de reservas.