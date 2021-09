O que é W.O.? Qual é a punição quando isto ocorre?

Walkover é uma das possíveis penalizações para o incidente entre Brasil e Argentina

Com a confusão envolvendo a Anvisa e a Polícia Federal no duelo entre Brasil e Argentina no último domingo (5), existe a possibilidade de punições severas para as duas equipes, incluindo até mesmo o W.O.

Mas afinal, o que exatamente é um W.O e como funciona a penalização no futebol?

W.O é a sigla em inglês para “Walkover” (“vitória fácil”, em tradução livre), punição aplicada a uma equipe quando ela, por algum motivo, não tem condições de disputar ou seguir disputando uma partida.

No futebol, um W.O pode ser aplicado por diversos motivos, incluindo quando uma equipe não tem o número mínimo de atletas para iniciar uma partida (11), quando o time fica abaixo do número mínimo de jogadores em campo (sete), e em ocasiões onde um dos clubes não se apresenta ao campo de jogo ou o abandona.

Existe ainda o duplo W.O, caracterizado quando nenhuma das duas equipes comparece ou termina uma partida. Em ambos os casos, as equipes são derrotadas pelo placar de 3x0, independente do resultado com a bola rolando.

No caso do confronto entre Brasil e Argentina neste domingo, as punições ainda não foram definidas, mas ambas as equipes infringiram regras. A seleção brasileira permitiu que terceiros (agentes da Anvisa e policiais federais) invadissem o gramado, enquanto a Argentina escalou atletas irregulares e abandonou o gramado.

Caso a FIFA decida por aplicar o W.O, a seleção derrotada (ou até mesmo as duas) receberão uma derrota (0x3) na partida, Hpa ainda a possibilidade de que a instituição decida reagendar o jogo.