Argentinos Juniors x Boca Juniors ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (19), pela sétima rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Argentinos Juniors e Boca Juniors entram em campo nesta sexta-feira (19), no estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires, às 21h30 (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Vindo de vitória no jogo anterior, o Argentinos Juniors alcançaram o nono lugar, com 23 pontos. Já o Boca Juniors também ganhou e segue na 13ª posição, com 21 pontos.

Prováveis escalações

Argentinos Juniors: Arias, Mac Allistes, Di Cesare, Villalba, Moyano, Rodríguez, Metilli, Montiel, Cabrera, Verón e Ávalos.

Boca Juniors: Romero, Weigandt, Roncaglia, Figal, Fabra, Medina, Payero, Romero, Advíncula, VIlla e Benedetto.

Desfalques

Argentinos Juniors

Sem desfalques confirmados.

Boca Juniors

Sem desfalques confirmados.

Quando é?