Argentino e possível companheiro de Messi no Barcelona: conheça Chimy Ávila

O atacante tem sido um dos grandes destaques do Osasuna no Campeonato Espanhol 2019-20

Já fazia um tempo que muitos alertavam o sobre a necessidade de se planejar visando a sucessão de Luis Suárez no clube. Alguns atacantes chegaram a ser especulados, mas o tempo passou e nada aconteceu. Durante a atual temporada, com a lesão sofrida pelo uruguaio de 33 anos, a questão tomou caráter de urgência.

Sem um camisa 9 que se entenda tão bem com Messi, como é o caso de Suárez, o Barça sentiu. Os catalães tentaram alguns nomes, incluindo o brasileiro Willian José, ex- e atual , mas não teve sucesso.

Hoje, o argentino Lautaro Martínez, que aos 22 anos é um dos principais nomes da Internazionale de Milão, é visto como a contratação ideal para, aos poucos, ocupar a vaga de Suárez. Mas os custos da negociação, estimados em 111 milhões de euros, podem dificultar a contratação.

É por isso que o Barça também mapeia opções variadas. Uma delas é outro argentino que vem fazendo boa temporada. Estamos falando de Chimy Ávila, que pode ser considerado um ilustre desconhecido para quem não é absolutamente fanático pelo que acontece na segunda metade da tabela em .

Ezequiel “Chimy” Ávila tem 26 anos e nunca conseguiu se firmar com a camisa de um clube considerado grande. O jogador apareceu pela primeira vez com o modesto Tiro Federal antes de chamar atenção do , ainda na .

No clube de Almagro, que tem no Papa Francisco seu torcedor mais famoso, Chimy não teve muito destaque: em 30 jogos oficiais foram apenas dois gols. Acabou emprestado para o , da , e foi quando começou a demonstrar um pouco mais a sua veia goleadora.

Fez sete gols na campanha do vice-campeonato da segunda divisão espanhola em 2017-18, que garantiu o acesso à La Liga. Chimy subiu o nível na primeira divisão: marcou dez gols. Insuficiente para livrar sua equipe do rebaixamento, mas o bastante para fazer o Osasuna o contratar em definitivo.

Na atual temporada, Chimy Ávila já marcou 11 gols, considerando todas as competições, e, na comparação com os demais argentinos em La Liga, só finalizou a gol menos vezes do que... Lionel Messi (32 contra 74).

Em entrevista à Cadena SER, da Espanha, o atacante confirmou a sondagem do Barcelona.

“Eu sei que o meu empresário falou com eles (Barcelona). É bonito saber que o Barcelona estava interessado em mim”, disse, antes de imaginar uma parceria com Messi.

“Na seleção ou no Barça? Onde Deus quiser que seja”, finalizou.