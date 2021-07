Argentina x Equador: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Times entram em campo neste sábado (3), pelas quartas de final da Copa América; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em Goiânia, Argentina e Equador se enfrentam neste sábado (3), a partir das 22h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa América. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Argentina x Equador DATA Sábado, 3 de julho de 2021 LOCAL Estádio Olímpico, Goiânia - GO HORÁRIO 22h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Equador quer continuar na Copa América 2021 / Foto: Alexandre Schneider/Getty

A ESPN Brasil, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

Qual o número da ESPN Brasil?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

CLARO/NET TV HD: 573

VIVO TV HD: 573

TELECOM: 206

BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

SKY HD: 594

CLARO TV: 73

CLARO TV HD: 573

VIVO TV: 465

VIVO TV HD: 876

OI TV HD: 163

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A Argentina chega às quartas de final da Copa América após encerrar a primeira fase na liderança do grupo A, com três vitórias e um empate. Os hermanos não têm problemas no elenco para o duelo deste sábado.

Do outro lado, o Equador ficou na quarta colocação do grupo B, com três empates e uma derrota. O time também vai para o jogo em Goiânia com força total.

🤩 ¡Entrenamiento tricolor de cara a su partido 🆚 @Argentina!



📹 El resumen completo de la jornada de trabajo la encuentras en nuestra App oficial, #FEFPlay: https://t.co/WLSw6GwXsR#SiempreConLaTri🇪🇨 pic.twitter.com/G5JolJJYlU — La Tri (@LaTri) July 1, 2021

Provável escalação do Argentina: E. Martinez; Molina, Lisandro Martinez, Otamendi, Acuna; Paredes, Lo Celso; Lautaro Martinez, Messi, Gomez; Aguero.

Provável escalação do Equador: Galindez; Angelo Preciado, Hincapie, Arboleda, Estupinan; Franco, Mendez, Caicedo, Palacios; Ayrton Preciado, Valencia.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ARGENTINA

JOGO CAMPEONATO DATA Bolívia 1 x 4 Argentina Copa América 28 de junho de 2021 Argentina 1 x 0 Paraguai Copa América 21 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Venezuela x Argentina Eliminatórias 2 de setembro de 2021 A confirmar Argentina x Bolívia Eliminatórias 7 de setembro de 2021 A confirmar

EQUADOR

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 1 x 1 Equador Copa América 27 de junho de 2021 Equador 2 x 2 Peru Copa América 23 de junho de 2021

Próximas partidas