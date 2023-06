Argentina x Nigéria ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas do Mundial sub-20

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (31), em San Juan; veja como acompanhar na TV e na internet

Argentina e Nigéria duelam na noite desta quinta-feira (31), em San Juan, em San Juan, às 18h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do Fifa+, no streaming.

Com 100% de aproveitamento, a Argentina foi a primeira colocada do grupo A. Os hermanos marcaram dez gols e sofreram um na primeira fase da competição.

A Nigéria, por sua vez, encerrou o grupo D na terceira posição, com 6 pontos. Os nigerianos ficaram atrás de Brasil e Itália no saldo de gols.

Prováveis escalações

Argentina: Gomes Gerth; Giay, Aviles, Gomez, Barco; Infantino, Perrone; Gauto, Carboni, Soule; Veliz.

Nigéria: Aniagboso; Bameyi, Fredrick, Ogwuche, Agbalaka; Eletu, Daga; Emmanuel, S. Lawal, Jude; S. F. Lawal.

Desfalques

Argentina

Sem desfalques confirmados.

Nigéria

Não há desfalques confirmados.

Quando é?