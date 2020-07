Árbitro expulsou Gabigol por palavrão e Flamengo não pode recorrer

Em súmula, juiz da partida relata palavrão proferido pelo camisa 9 durante o último Fla-Flu no momento em que seria substituído

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) liberou a súmula do primeiro jogo da final do , entre e , no último domingo (12). Nela, o árbitro da partida explica o motivo da expulsão de Gabriel Barbosa, que causou revolta entre os rubro-negros: segundo o relato, o camisa 9 foi expulso por reclamação e não por fazer "cera", ou seja, gastando tempo dos acréscimos enquanto era substituído.

Aqui temos um o trecho da súmula do jogo de ontem, onde o juiz explica a expulsão do Gabigol pic.twitter.com/Npe55qfTGp — Raisa Simplicio (@simpraisa) July 13, 2020

Na imagem, o árbitro do jogo de ontem aparece explicando ao Mister o motivo da expulsão do Gabigol, pela leitura labial, parece que ele diz que foi xingado pelo camisa 9 e por isso o expulsou pic.twitter.com/CNXvMrLFqi — Raisa Simplicio (@simpraisa) July 13, 2020

"Aos 45 + 2 do segundo tempo, expulsei o senhor Gabriel Barbosa Almeida por uma segunda advertência por reclamação. Quando perguntei ao quinto árbitro, senhor Carlos Henrique Cardoso de Souza, quem iria sair. Nesse momento, o mesmo (Gabriel) falou: 'Sou eu que vou sair, porra'. Em voz alta, o fato ocorreu no meio do campo", relatou o árbitro Wagner Magalhães.

Gabigol levou o segundo amarelo que resultou no cartão vermelho. Suspenso, ele não poderá entrar em campo nesta quarta-feira (15), na grande decisão, no Maracanã, em mais um Fla- . O fato causou revolta entre os torcedores e a diretoria do Flamengo. Após o apito final, teve muita confusão na beira do campo e no túnel de acesso aos vestiários.

Pouco tempo depois do término do jogo, o Flamengo até chegou a consultar os advogados do clube para saber da possibilidade de anular a punição, tendo em vista a confusão feita pela arbitragem no momento da subistutição que resultou na expulsão. No entanto, todos foram unânimes: não será possível.

De acordo com o artigo 58 do CBJD, as decisões dos árbitros em campo são definitivas, não cabendo recurso. Sendo assim, o camisa 9 está fora do Fla-Flu decisivo. Nas redes sociais, Gabigol chegou a externar a indignação com a expulsão.

Assim.. Simplesmente assim tiram você de uma final! Desrespeito com seu trabalho, com sua equipe e com sua família que torce por você em cada jogo! Um pouco de respeito, e responsabilidade, por favor! pic.twitter.com/mCAVkrhpRf — Gabriel Barbosa (@gabigol) July 12, 2020

O jogo de volta da final acontece nesta quarta-feira (15), a partir das 21h (de Brasília). Qualquer empate já é um resultado favorável ao Rubro-Negro, que venceu o duelo de ida por 2 a 1.