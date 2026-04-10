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Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Arbeloa explode de forma inédita por causa da arbitragem... e dirige uma mensagem contundente ao Bayern

Real Madrid x Girona
Real Madrid
Girona
La Liga
A. Arbeloa
Espanha

Álvaro Arbeloa, técnico do Real Madrid, manifestou seu profundo descontentamento com as decisões da arbitragem e com o funcionamento do VAR após o empate com o Girona (1 a 1) nesta sexta-feira, na 31ª rodada da La Liga, ao mesmo tempo em que reforçou sua confiança absoluta na capacidade do “Merengue” de virar o jogo na Liga dos Campeões e conseguir uma nova “remontada” na Alemanha.

A arbitragem e os pontos de interrogação

Em declarações contundentes após a partida, o técnico criticou a não marcação de um pênalti a favor do craque Kylian Mbappé, descrevendo a jogada como “clara como o sol”.

Ele disse: “Isso é pênalti aqui e na Lua, não entendo quando o VAR intervém, parece que só o usam quando lhes convém. O que aconteceu hoje reforça minha convicção de que estamos sofrendo constantemente com a arbitragem nesta temporada”.

Leia também: Especialista em arbitragem resolve a polêmica sobre o pênalti a favor de Mbappé

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Confiança nas estrelas e solução coletiva

Apesar do empate, o técnico rejeitou qualquer tom de preocupação com a queda na eficácia ofensiva da dupla Mbappé e Vinícius Júnior, afirmando: “Não posso me preocupar com dois dos cinco melhores jogadores do mundo. O problema não é individual, mas diz respeito ao desempenho coletivo diante de times que apostam em blocos defensivos. Precisamos melhorar como grupo para quebrar esse impasse, e esperamos que o confronto de quarta-feira seja o ponto de virada.”

O roteiro para o confronto em Munique

Sobre o confronto previsto na Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, o técnico dirigiu uma mensagem contundente ao adversário, afirmando que a história e a camisa branca terão um papel decisivo.

Ele disse: “Teremos tempo suficiente para analisar os erros e corrigi-los; iremos à Alemanha apenas para vencer.”

E acrescentou: “Alguns podem achar que a virada é impossível, mas iremos com 25 jogadores totalmente convencidos de que vamos passar. Eles podem achar que são os favoritos, mas vão se deparar com a imponência deste escudo e a história desta camisa, e vamos dar uma batalha digna do Real Madrid”.

Leia também: Real Madrid se posiciona após o “escândalo dos contratos”... e se surpreende com a postura dos “espectadores”

Bellingham e Camavinga

O técnico elogiou o desempenho de Jude Bellingham, afirmando que ele recuperou o ritmo após o período de pausa, e também se mostrou satisfeito com a atuação de Eduardo Camavinga na posição de volante, descrevendo-o como uma escolha tática acertada que confere maior flexibilidade à equipe.

Ele concluiu suas declarações falando sobre a disputa pelo título do campeonato, garantindo que a equipe não vai desistir: “Só vou sentir que perdemos o campeonato quando estivermos matematicamente eliminados, e até lá, vamos lutar por cada ponto e dar a melhor imagem possível para o clube”.

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