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FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

Traduzido por

Araujo: A arbitragem? Há coisas que são claras para todos

Barcelona x Atlético de Madrid
Barcelona
Atlético de Madrid
Liga dos Campeões
Espanha

Declaração contundente do zagueiro do Barça

Ronald Araújo, zagueiro do Barcelona, comentou sobre a polêmica arbitral que marcou a derrota de sua equipe para o Atlético de Madrid por 2 a 0, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, no Camp Nou.

Araújo disse em declarações após a partida: “Sinceramente, não gosto de falarmuito sobre a arbitragem”.

E acrescentou: “No fim das contas, tivemos chances de marcar gols e mudar o resultado, mas não as aproveitamos como deveríamos”.

E completou: “Mas há coisas que ficam claras para todos”.

A partida teve reviravoltas dramáticas que afetaram diretamente o resultado, já que o Barcelona começou o jogo com uma pressão ofensiva evidente, e desperdiçou mais de uma chance por meio de Marcus Rashford e Robert Lewandowski, antes que o rumo da partida mudasse completamente aos 41 minutos, quando o árbitro mostrou um cartão amarelo ao zagueiro Pau Coparce, antes que o VAR interviesse e a decisão fosse alterada para um cartão vermelho direto.

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Essa decisão deu ao Atlético uma clara vantagem numérica, que foi rapidamente aproveitada, com Julián Álvarez marcando o gol da vantagem em uma cobrança de falta precisa no último minuto do primeiro tempo, antes de Alexander Sorloth ampliar o placar com o segundo gol no segundo tempo, colocando o Barcelona em uma situação difícil antes da partida de volta.

Apesar das tentativas de Hans Flick de restabelecer o equilíbrio por meio de substituições, a equipe sofreu com a desvantagem numérica, limitando-se a tentativas que não se traduziram em gols.

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