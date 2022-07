Araçatuba x São Paulo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulista sub-20

Partida acontece nesta quarta-feira (27), pela 14ª rodada do Paulista sub-20; veja como acompanhar na TV e na internet

Araçatuba e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (27), no estádio Dr. Adhemar de Barros, a partir das 15h (de Brasília), pela quarta rodada da segunda fase do Paulistão Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sports, no streaming.

Na vice-liderança do grupo 15, com 6 pontos (duas vitórias e uma derrota), o São Paulo entra em campo em busca do triunfo para tentar alcançar a ponta da tabela.

Do outro lado, o Araçatuba está na terceira posição, com 3 pontos (uma vitória e duas derrotas). O time do interior paulista sabe que se ganhar, deixará o grupo embolado.

Prováveis escalações

Possível escalação do São Paulo: Roberto, Ythallo, João Adriano, Talles, Gabriel, Mateus, João Pedro, Samuel, Matues Amaral, Lucas Inacio e Miguel Henrique.

Possível escalação do Araçatuba: Antony, Calebe, Diego, Luiz Henrique, Leonidas, Gabriel, Patrick, Gustavo, Walbert, Leonardo e Matheus.

Desfalques da partida

São Paulo:

sem desfalques confirmados.

Araçatuba:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Araçatuba x São Paulo DATA Quarta-feira, 27 de julho de 2022 LOCAL Estádio Dr. Adhemar de BArros, Araçatuba SP HORÁRIO 15h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

São Paulo

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 0 Palmeiras Brasileiro Sub-20 23 de julho de 2022 São Paulo 1 x 0 Araçatuba Paulista Sub-20 20 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cruzeiro x São Paulo Brasileiro Sub-20 31 de julho de 2022 10h (de Brasília) Portuguesa x São Paulo Paulista Sub-20 4 de agosto de 2022 15h (de Brasília)

Araçatuba

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 0 Araçatuba Paulista Sub-20 20 de julho de 2022 Araçatuba 3 x 1 Inter de Bebedouro Paulista Sub-20 16 de julho de 2022

Próximas partidas