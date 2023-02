Aposte em Ceilândia x Santos: quem vence pela Copa do Brasil?

Equipes se enfrentam pela segunda rodada do mata-mata nacional

Ceilândia e Santos jogam nesta quinta-feira (23), às 20h (de Brasília), no estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga, no Distrito Federal. Apesar de não estar em sua cidade e a partida ser fora de casa, a torcida no local será somente do Peixe.

Santos FC

O Santos, do técnico Odair Hellmann, deve começar a partida com a provável escalação: João Paulo; João Lucas, Maicon, Joaquim e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Dodi, Lucas Lima, Ângelo e Mendoza; Marcos Leonardo.

“Estamos construindo dentro de uma competição, o que não é o ideal. Encaixar uma equipe, consolidar uma equipe, durante uma competição, ainda mais no Campeonato Paulista, é complicado. Vamos com o que tiver de melhor para conseguir a classificação [na Copa do Brasil]”, disse Hellmann

“Só não joga quem estiver machucado ou por estratégia de jogo. Se não, visualizamos a parte física e que estiver bem vai para o campo. Precisamos ganhar corpo, precisamos entrosar. Estreamos dois jogadores há dois jogos, Joaquim e Lucas Lima. Isso requer entrosamento”, acrescentou ele.

O Ceilândia, que ocupa a quarta colocação do campeonato estadual do Distrito Federal, deve começar a partida com Henrique Marchesan; Everaldo, Wisley, Euller e João Afonso; Geovane, Douglas e Werick; Milla, Gabriel e João de Deus.

A cotação para que tanto o Ceilândia quanto o Santos marquem, durante os 90 minutos de partida, é de 2.00 para "sim" e 1.75 para "não". A aposta em um empate com gols paga 5.00. Na igualdade sem tentos, 8.50.

Outras apostas mais específicas também podem ser realizadas. A odd de que mais de 10 escanteios serão marcados é de 2.37. De que exatamente 10 serão assinalados pelo árbitro, 8.00. Para menos de 10, é 1.83.

Na bet365, a cotação para uma vitória do Ceilândia é de 6.50, o empate 4.00 e o triunfo do Santos 1.40.

