Em uma decisão inesperada, após semanas de expectativa e especulações, o técnico senegalês Aliou Cissé anunciou sua saída repentina do comando da seleção líbia, apesar de seu contrato se estender até 2027.

Cissé publicou uma emocionante mensagem de despedida em sua conta oficial no Instagram, encerrando assim uma experiência de mais de um ano com os “Cavaleiros do Mediterrâneo”.

O técnico senegalês assumiu o cargo em março de 2025 e comandou a seleção em oito partidas oficiais, nas quais conquistou três vitórias e quatro empates contra apenas uma derrota, começando com uma vitória histórica sobre Angola em setembro de 2025.

Apesar dos resultados relativamente positivos, o período foi marcado por repetidos problemas financeiros, com atrasos no pagamento de seu salário acumulados por meses, que a Federação Libanesa de Futebol pagou apenas parcialmente.

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Poucos dias depois, a Federação Angolana de Futebol anunciou oficialmente a nomeação de Aliou Cissé como novo técnico da seleção.

A Federação esclareceu, em seu comunicado, que o principal objetivo de Aliou Cissé é classificar Angola para a Copa Africana das Nações de 2027, que será realizada na Tanzânia, no Quênia e em Uganda.

Este é um grande desafio, após a eliminação de Angola na fase de grupos da última edição, com dois empates e uma derrota.

Um acordo foi rapidamente alcançado nos últimos dias, permitindo que Aliou Cissé assuma oficialmente suas funções nesta quinta-feira e prepare os “Balancas Negras” para os desafios que se avizinham, incluindo os amistosos programados para a janela internacional de junho.