Após rumores, Ibrahimovic afasta aposentadoria: "estou apenas me aquecendo"

O atacante veterano divulgou um vídeo nas redes sociais para descartar seu afastamento dos gramados

Zlatan Ibrahimovic afastou qualquer rumores de que esteja prestes a se aposentar e diz que está "apenas se aquecendo", apesar de ter entrado no último mês de seu contrato com o , e ter afirmado que ninguém do clube rossonero o procurou. Seja para acertar renovação - remota segundo rumores na imprensa italiana - ou não.

"Então você acha que eu terminei, que minha carreira terminará em breve. Você não me conhece. Toda a minha vida eu tive que lutar. Ninguém acreditou em mim, então eu tive que acreditar em mim. Algumas pessoas queriam me quebrar, mas elas só me fortaleciam.",disse o sueco durante um pequeno vídeo postado em sua conta oficial do Instagram.

"Outros queriam me explorar, mas me deixaram mais esperto. E agora você acha que eu terminei. Para todos vocês, só tenho uma coisa a dizer: eu sou Zlatan Ibrahimovic e estou apenas me aquecendo", completou.

Atualmente, o Milan acumula três vitórias seguidas e aparece na quinta posição do Campeonato Italiano.

Vindo de empate com o por 1 a 1, o Milan agora se prepara para visitar o na quarta-feira (29), às 14h30 (de Brasília), pela penúltima rodada da .