Após rumores do PSG, Barcelona tem nova reunião com De Jong

Clube catalão quis atrair o jovem meia do Ajax com projeto de carreira

Apesar de chegar a um acordo salarial com o Barcelona, De Jong parece ter balançado com a proposta do PSG. No entanto, de acordo com o jornal Mundo Deportivo, o clube catalão se reuniu com o jovem jogador do Ajax e seu representante, com o objetivo de influenciar a decisão e apresentar um grande projeto para o meia.

Ainda segundo a publicação, o jogador estaria preocupado com a titularidade no Camp Nou. Ponto que foi prometido pela equipe parisiente. Porém, os catalães destacaram a "filosofia de jogo" do clube, e usaram como exemplo Lenglet e Arthur, que também tiveram a mesma preocupação, mas conseguiram encontrar seus espaços.

Apesar dos dirigentes terem voltado a Espanha sem a resposta do jogador, uma decisão é esperada até o início da semana.

Vale destacar que o Barcelona está disposto a oferecer 75 milhões de euros por De Jong para concluir a negociação.