O goleiro Marc-André ter Stegen foi um dos grandes destaques da partida entre Alemanha e Holanda pela Liga das Nações da Europa, que terminou com o empate positivo por 1 a 1.

O goleiro alemão fez uma atuação extremamente positiva, mas nada pôde fazer para impedir que Cody Gakpo marcasse o gol de empate, nos acréscimos.

O jornal Sport publicou as declarações de Ter Stegen, concedidas ao canal Teledeporte, após o jogo.

O goleiro do Barcelona, emprestado ao Ajax nesta temporada, disse no início de sua fala: "Estou orgulhoso do caminho que percorri e de tudo o que sofri durante os últimos anos. Estou muito feliz agora por estar aqui e trabalhar diariamente com o restante dos jogadores".

Ter Stegen quis elogiar o trabalho apresentado por todos os seus companheiros, apesar do curto período que passaram sob o comando de Jürgen Klopp, afirmando: "Tivemos apenas 3 dias para trabalhar. Ainda há muitas coisas que precisam ser corrigidas. Agora temos uma base sobre a qual podemos trabalhar".

E enfatizou: "Demos tudo o que tínhamos e faltou muito pouco para conquistarmos a vitória. É uma pena, mas podemos construir a partir disso. É uma base muito boa".

Ele também fez questão de reforçar que quer ser o goleiro titular da seleção alemã, dizendo: "Meu objetivo é sempre ser o goleiro número um. Quero sempre estar na melhor forma possível e estar à altura da responsabilidade".

Ao encerrar sua fala, Ter Stegen abordou o Barcelona e seu forte começo na temporada atual, dizendo: "Não dá para pará-los no momento. E é isso que desejo a eles. Eles estão trabalhando duro sob o comando de Flick. Sempre lhes desejo toda a sorte de longe, mas agora estou em outro clube e concentrado no que diz respeito a mim, acompanhando sempre o que eles fazem".