Após dois golpes no mercado... Arsenal tem como alvo o "mago espanhol"

O clube inglês Arsenal renovou os contactos oficiais com o extremo espanhol do Athletic Bilbao, Nico Williams, numa nova tentativa de reforçar o lado esquerdo do ataque do treinador Mikel Arteta antes do fecho do mercado de transferências de verão, depois do fracasso em concretizar as contratações de Morgan Rogers e Bradley Barcola.

O site britânico especializado "Team Talk" revelou que o diretor desportivo do Arsenal, Andrea Berta, manteve conversações diretas com o internacional espanhol de 23 anos, no âmbito de uma avaliação abrangente sobre a possibilidade de o contratar.

O renovado interesse em Williams surge após o Arsenal ter falhado a contratação de Rogers, que se transferiu para o Chelsea, e a persistência da incerteza em torno do negócio de Barcola, depois de o Manchester United ter entrado em cena com uma proposta oficial pelo jogador.

Williams prepara-se para entrar no período de transferências com grande dinâmica após o seu sucesso com a seleção da Espanha no Mundial de 2026, onde construiu o golo da vitória na final diante da Argentina, com um inteligente cabeceamento que serviu Ferran Torres.

Apesar de ter sofrido lesões que limitaram a sua participação a apenas 20 jogos como titular na La Liga na temporada passada, regressou no momento certo e provou a sua qualidade ao mais alto nível.

Williams assinou um novo contrato de longa duração com o Bilbao que inclui uma cláusula de rescisão no valor de 77 milhões de libras esterlinas (90 milhões de euros), um montante ao alcance do Arsenal.

Fontes confirmaram que Berta acredita que Williams, que marcou 74 golos e fez 37 assistências em 199 jogos com o Bilbao, é capaz de proporcionar a velocidade e a eficácia que Arteta procura.

Apesar de o Liverpool ter seguido o jogador anteriormente, o Arsenal lidera atualmente a corrida, face à sua insistência em reforçar a posição de extremo esquerdo antes do fecho do mercado de transferências, para concretizar as suas ambições domésticas e continentais.