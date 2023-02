Após desistência do Palmeiras, Chelsea avalia futuro de Andrey Santos e pode deixá-lo treinando

Clube inglês quer o volante no Mundial e cláusula de retorno em julho; Vasco aceita todas as exigências, mas não é prioridade

O Palmeiras desistiu da contratação do volante Andrey Santos depois de algumas divergências com o Chelsea. A notícia foi trazida primeiramente pelo “GE” e confirmada pela GOAL. Agora, o clube inglês vai se reunir com o atleta e seu estafe para definir os próximos passos. O Vasco segue interessado.

A negociação estava encaminhada e Andrey tinha avaliação medica agendada em São Paulo. A situação complicou, no entanto, porque o Chelsea exigiu que o jogador fosse liberado para a disputa do Mundial sub20, que acontece no mês de maio. O clube paulista, por sua vez, queria ter o direito de decidir sobre a situação.

Além disso, o Chelsea exigiu uma cláusula de retorno em julho. O Palmeiras até topava, mas queria ser recompensado caso isso acontecesse, o que foi totalmente descartado pelos ingleses. Sendo assim, o time de Abel Ferreira decidiu abandonar as negociações.

Desde o início, conforme trouxe a GOAL, o Chelsea não via com bons olhos um retorno de Andrey Santos ao futebol brasileiro, mas foi convencido pelo estafe do jogador a cede-lo ao Palmeiras. A ideia do clube, inicialmente, é emprestar o jogador para outra equipe europeia a partir de julho para dar rodagem e experiência ao jovem volante tendo em vista que deve ser pouco utilizado nos Blues caso fique no elenco.

O Chelsea também acredita que disputando o Mundial sub-20, Andrey conseguirá o ponto que falta para receber o visto de trabalho necessário para ser inscrito pelo clube nas competições e, por isso, não tem pressa para empresta-ló. Os Blues não descartam deixa-lo apenas treinando até maio.

Mesmo diante deste cenário, o Vasco mantém o interesse em Andrey Santos e já deixou o Chelsea ciente que aceita todas as condições. Por outro lado, até o momento, o estafe do atleta não se empolgou com a possibilidade de um retorno à Colina. Pessoas próximas ao jogador esperam que a situação seja definida até domingo.