Chelsea e Palmeiras têm divergência sobre Andrey Santos no Mundial Sub-20

Ingleses querem estabelecer em contrato a presença do jogador no Mundial da categoria. Paulistas desejam ter controle sobre a situação

Chelsea e Palmeiras já trocaram minutas contratuais para o empréstimo de Andrey Santos até dezembro de 2023. Os paulistas, no entanto, não aprovaram uma cláusula inserida pelos ingleses no negócio. Os Blues querem determinar contratualmente que o volante de 18 anos esteja presente no Mundial Sub-20, que ocorre entre maio e junho deste ano. O Verdão quer ter controle da decisão. A informação sobre o impasse foi inicialmente publicada pelo Uol e confirmada pela GOAL.

O Palmeiras teme perder o atleta em um momento importante da temporada — as datas coincidem com jogos da fase de grupos da Libertadores e do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O departamento de futebol palmeirense não gostaria de ter a obrigação de liberar o atleta neste período. O clube deseja manter o poder de escolha sobre a participação do jogador.

O Chelsea, clube que o adquiriu em janeiro deste ano, acredita que a presença no Mundial Sub-20 será importante para a evolução de Andrey Santos — a diretoria ainda reconhece que a participação no torneio poderia acelerar o processo de obtenção do visto de trabalho no Reino Unido.

Nos bastidores da Academia de Futebol, há otimismo em relação à solução da divergência. O Palmeiras crê que será possível entrar em um consenso com o Chelsea para ter o jogador por empréstimo até o fim da atual temporada.

O acordo entre Palmeiras e Chelsea para a liberação do jogador é devido à dificuldade do garoto em obter o visto de trabalho para atuar na Premier League. Os Blues tentam o documento desde o início do ano, mas têm dificuldades para receber uma resposta positiva das autoridades locais.

Em que pese o impasse, Andrey Santos viajou ao Brasil para finalizar detalhes do processo de transferência para o Palmeiras. O meio-campista está ao lado de agentes e familiares na viagem de Londres para São Paulo.